Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ενδέχεται να φέρει η αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς τα καύσιμα συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες δαπάνες των αεροπορικών εταιρειών και τα περιθώρια για να απορροφήσουν μια παρατεταμένη επιβάρυνση παραμένουν περιορισμένα.

Τον κίνδυνο αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ITA Airways, Γιοργκ Έμπερχαρτ, εκτιμώντας ότι η ιταλική αεροπορική εταιρεία μπορεί να αναγκαστεί να προχωρήσει σε σταδιακές αυξήσεις των ναύλων από τον Ιανουάριο του 2027, εφόσον οι σημερινές συνθήκες στην αγορά ενέργειας δεν αλλάξουν.

Η έκταση της επιβάρυνσης γίνεται σαφής μέσα από τα οικονομικά δεδομένα. Όπως ανέφερε ο Έμπερχαρτ, τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού λειτουργικού κόστους της ITA. Σε περίπτωση που η τιμή του jet fuel αυξηθεί κατά 50%, το επιπλέον κόστος για την εταιρεία θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι αεροπορικές εταιρείες καταφεύγουν σε συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου –το γνωστό hedging– προκειμένου να προστατεύσουν μέρος των αναγκών τους από μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, η προστασία αυτή δεν καλύπτει το σύνολο της κατανάλωσης. Για τις ποσότητες που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις τιμές της αγοράς, μια παρατεταμένη άνοδος αφήνει ουσιαστικά δύο επιλογές: είτε περιορισμό των περιθωρίων κέρδους είτε μεταφορά μέρους της πρόσθετης επιβάρυνσης στις τιμές των εισιτηρίων.

Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές αβεβαιότητες ενόψει του 2027. Τα περιθώρια αύξησης των ναύλων δεν είναι απεριόριστα, καθώς καθορίζονται τελικά από το ποσό που είναι πρόθυμος να διαθέσει ο ταξιδιώτης. Η ITA προσανατολίζεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε σταδιακές αντί για απότομες ανατιμήσεις, αξιολογώντας παράλληλα την εξέλιξη της ζήτησης και την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών της.

Ο Έμπερχαρτ έστειλε ταυτόχρονα προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον οι υψηλές ενεργειακές τιμές αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, οι επιπτώσεις ενδέχεται να γίνουν αισθητές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά. Διευκρίνισε ότι οι σημερινές συνθήκες δεν μπορούν να συγκριθούν με την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα περίοδος σοβαρών πιέσεων, εάν το κόστος διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και παράλληλα εξασθενήσει η ταξιδιωτική ζήτηση.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της τουριστικής δραστηριότητας. Μια ευρεία άνοδος των ναύλων στην Ευρώπη θα μπορούσε να επιβαρύνει αισθητά το συνολικό κόστος των διακοπών, κυρίως για οικογένειες αλλά και για ταξιδιώτες που επιλέγουν τον προορισμό τους έχοντας ως βασικό κριτήριο την τελική τιμή.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη χρηματοδότησης της ανανέωσης των αεροσκαφών τους και της πράσινης μετάβασης, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να ανταγωνιστούν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπης.

Η ITA εκτιμά ότι η θέση της έχει ενισχυθεί μετά την ένταξή της στον όμιλο Lufthansa. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται σε στόλο που αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη Airbus και στη συγκέντρωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Παρά τις κινήσεις αυτές, το κόστος των καυσίμων παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας τον οποίο καμία αεροπορική εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει απόλυτα. Εάν οι σημερινές πιέσεις επιμείνουν, ένα μέρος του αυξημένου κόστους είναι πιθανό να περάσει τελικά στον επιβάτη. Το 2027 ενδέχεται επομένως να φέρει έναν νέο γύρο ανατιμήσεων στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη, με την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και του jet fuel να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το πόσο ακριβότερες θα γίνουν οι αεροπορικές μετακινήσεις.

Διαβάστε ακόμη

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην επέλαση της AI – Οι δεξιότητες που θα μετρούν περισσότερο στην αγορά εργασίας

Η άμμος που αποθηκεύει ενέργεια και θερμαίνει κτήρια

Παίζει ρόλο η εμφάνιση στη δουλειά;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ