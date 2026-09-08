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Στις 22 Ιουνίου 2027 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, η διάρκεια του οποίου ανέρχεται σε 13 μήνες. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν έως και 6 βράδια σε κατάλυμα της επιλογής τους από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τον πάροχο, καταβάλλοντας μόνο μια περιορισμένη ιδιωτική συμμετοχή.

Τι ισχύει για τη διαμονή στα τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη που διαθέτουν Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους για την πραγματοποίηση των κρατήσεων στα καταλύματα.

Οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν ωφελούμενα μέλη χωρίς την παρουσία του δικαιούχου, εφόσον πρόκειται για:

παιδιά των δικαιούχων άνω των 18 ετών,

συζύγους των δικαιούχων,

παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου, είτε αυτός είναι ωφελούμενο μέλος είτε όχι,

περιπτώσεις όπου η σύμβαση έχει υπογραφεί από τον δικαιούχο ή από ενήλικα τέκνα ή συζύγους με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανεξάρτητων διακοπών από:

συνοδούς ατόμων με αναπηρία χωρίς την παρουσία του ατόμου που συνοδεύουν,

παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του.

Κατά την άφιξη στο κατάλυμα, ο πάροχος πραγματοποιεί έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών και στη συνέχεια υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών. Στη συνέχεια, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, ο πάροχος ενεργοποιεί τις επιταγές, δηλώνοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο συμφωνητικό.

Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος αποφασίσει να φύγει από το κατάλυμα νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε συμφωνηθεί, πριν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διανυκτερεύσεις, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία πρόωρης αποχώρησης. Η μία παραδίδεται στον πάροχο και η δεύτερη κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα αναχώρησης ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτή.

Ο πάροχος, ενημερώνει ηλεκτρονικά τη ΔΥΠΑ για την πρόωρη αναχώρηση και αποστέλλει αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει παραλάβει.

Όταν τα ωφελούμενα μέλη πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της σύμβασης.

Οι περιοχές όπου ισχύει το voucher

Σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, αλλά και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχεται δυνατότητα έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με την ιδιωτική συμμετοχή να διαμορφώνεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση είναι δωρεάν.

Οι επιδοτήσεις αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η ενισχυμένη επιδότηση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Για τη χρήση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι δικαιούχοι εκτυπώνουν την επιταγή τους από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία εισιτηρίων ή ηλεκτρονικά εκδοτήρια των παρόχων. Με την επίδειξη της επιταγής εκδίδεται το αντίστοιχο Εισιτήριο Κοινωνικού Τουρισμού, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, εκτός από την κατηγορία των πολυτέκνων.

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