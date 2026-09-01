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Η αυθεντική φυσιογνωμία των Λειψών, οι ανεξερεύνητες ακτές, τα κρυστάλλινα νερά και η δυνατότητα για διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό βρίσκονται στο επίκεντρο πρόσφατου αφιερώματος της βρετανικής εφημερίδας Metro, η οποία παρουσιάζει το μικρό νησί των Δωδεκανήσων ως έναν από τους λίγους εναπομείναντες προορισμούς που διατηρούν ακόμη αναλλοίωτο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Το δημοσίευμα απευθύνεται στο βρετανικό κοινό που αναζητεί μια διαφορετική εμπειρία ελληνικών διακοπών, μακριά από τα πολυσύχναστα και διεθνώς αναγνωρίσιμα νησιά, προτείνοντας τους Λειψούς ως ένα πραγματικό «κόσμημα του Αιγαίου».

Όπως επισημαίνει το άρθρο, εκατομμύρια Βρετανοί επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την Αθήνα, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο να συγκαταλέγονται στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν μια πιο ήσυχη, αυθεντική και «αναλλοίωτη» πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού, οι Λειψοί αποτελούν την ιδανική πρόταση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 23 παραλίες του νησιού, οι οποίες συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό από αμμώδεις ακτές, μικρούς κολπίσκους, λευκά ή πολύχρωμα βότσαλα και τυρκουάζ νερά. Το στοιχείο που, σύμφωνα με το αφιέρωμα, διαφοροποιεί τους Λειψούς είναι ότι οι ακτές παραμένουν ουσιαστικά ανέγγιχτες, χωρίς τις εκτεταμένες σειρές από ξαπλώστρες και ομπρέλες που χαρακτηρίζουν άλλους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Η εμπειρία της παραλίας συνδέεται έτσι με την απλότητα, την ηρεμία και την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Οι Λειψοί προσφέρουν επιλογές για κάθε προτίμηση, από εύκολα προσβάσιμες παραλίες κοντά στον οικισμό έως πιο απομονωμένα σημεία που ανταμείβουν τον επισκέπτη με μοναδικά τοπία και αίσθηση ιδιωτικότητας. Πολλές από αυτές είναι προσβάσιμες ακόμη και με τα πόδια, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα του νησιού ως προορισμού εξερεύνησης και περιπάτου.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναδεικνύει, παράλληλα, την ιδιαίτερη γοητεία ενός μικρού νησιού που δεν χρειάζεται μεγάλης κλίμακας τουριστικές υποδομές για να προσφέρει ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Οι Λειψοί συνδυάζουν τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού αιγαιοπελαγίτικου προορισμού με την ποικιλία που μπορεί να αναζητήσει ο σύγχρονος ταξιδιώτης: κολύμπι σε γαλαζοπράσινα νερά, πεζοπορία και εξερεύνηση της ακτογραμμής, περιπλάνηση στον οικισμό, γνωριμία με την τοπική ζωή, καλό φαγητό, νόστιμη τοπική κουζίνα, ποιοτική ήπια διασκέδαση, αλλά και θαλάσσιες εξορμήσεις στο ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα.

Γύρω από τους Λειψούς εκτείνεται ένα σύνολο από μικρά νησιά και βραχονησίδες, ενώ οι ημερήσιες εκδρομές δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν ακόμη περισσότερες παραλίες, σπηλιές και τοπία ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

Το δημοσίευμα εντάσσεται στις διαρκείς ενημερωτικές προσπάθειες του Δήμου Λειψών. Με αφορμή τη νέα διεθνή προβολή, η δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού τόνισε πως «η προβολή των Λειψών από ένα δημοφιλές βρετανικό μέσο, όπως η Metro, επιβεβαιώνει ότι η αυθεντικότητα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα ενός προορισμού αποτελούν σήμερα ισχυρά στοιχεία διεθνούς ελκυστικότητας.

Οι Λειψοί διαθέτουν πολλαπλές δυνατότητες και μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη πολύ περισσότερα από μια καλοκαιρινή εμπειρία «ήλιου και θάλασσας». Μοναδικές παραλίες, πεζοπορία και εξερεύνηση, θαλάσσιες δραστηριότητες, αυθεντική γαστρονομία, πολιτισμό και την ξεχωριστή εμπειρία της ζωής σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές για το μέλλον είναι ιδιαίτερα θετικές και ότι το νησί μας μπορεί να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιοτικού και βιώσιμου προορισμού, που κερδίζει τη θέση που του αξίζει στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη».

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