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Μια καθυστέρηση λίγων λεπτών στο αεροδρόμιο θα μπορούσε πλέον να κοστίσει ολόκληρο το αεροπορικό εισιτήριο σε επιβάτες της Ryanair, καθώς η αεροπορική εταιρεία περιορίζει τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση του check-in και την παράδοση αποσκευών πριν από την αναχώρηση.

Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι ταξιδιώτες που χρειάζεται να εξυπηρετηθούν στα γκισέ της εταιρείας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα πτήσης, αντί για τα 40 λεπτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Η μεταβολή σημαίνει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να προγραμματίζουν πιο προσεκτικά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν με αποσκευές που πρέπει να παραδοθούν.

Όσοι δεν καταφέρουν να τηρήσουν το νέο χρονικό όριο ενδέχεται να χάσουν την πτήση τους, χωρίς να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της Ryanair.

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί στα αεροδρόμια που εξυπηρετεί η εταιρεία, εκτός εάν έχει γνωστοποιηθεί διαφορετική προθεσμία για συγκεκριμένη περίπτωση.

Τι αλλάζει από τις 10 Νοεμβρίου

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία check-in στο αεροδρόμιο και η παράδοση αποσκευών ολοκληρώνονται 40 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Με το νέο καθεστώς, τα γκισέ θα κλείνουν μία ώρα πριν από την πτήση, μεταφέροντας την καταληκτική προθεσμία κατά 20 λεπτά νωρίτερα.

Η Ryanair επιδιώκει με αυτή την αλλαγή να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο στους επιβάτες για να ολοκληρώνουν τους απαραίτητους ελέγχους και να φτάνουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη σε αεροδρόμια με αυξημένη επιβατική κίνηση, όπου οι ουρές στον έλεγχο ασφαλείας και στον έλεγχο διαβατηρίων μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, διευκρίνισε ότι περίπου το 20% των επιβατών της εταιρείας παραδίδει αποσκευές.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ταξιδιωτών, η νωρίτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα προσφέρει περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για τη μετάβαση από τα γκισέ στους ελέγχους και στη συνέχεια στην πύλη αναχώρησης.

Βασική επιδίωξη είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ταξιδιώτες χάνουν την πτήση τους εξαιτίας μεγάλων ουρών ή καθυστερήσεων εντός του αεροδρομίου.

Ποιοι επιβάτες δεν επηρεάζονται

Η νέα προθεσμία αφορά κυρίως όσους χρειάζεται να κάνουν check-in στο αεροδρόμιο ή να παραδώσουν αποσκευές.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά και ταξιδεύουν αποκλειστικά με χειραποσκευή δεν επηρεάζονται άμεσα από τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Οι επιβάτες αυτοί μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας στον έλεγχο ασφαλείας, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν προηγουμένως από γκισέ παράδοσης αποσκευών.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο αεροδρόμιο την τελευταία στιγμή, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιπες προθεσμίες της εταιρείας για την παρουσία στην πύλη και την επιβίβαση.

Για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια με παραδοτέα αποσκευή, το σημαντικότερο σημείο είναι ότι η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη συμπλήρωση των τελευταίων 60 λεπτών έως την αναχώρηση.

Online check-in: Οι προθεσμίες και οι χρεώσεις

Οι κανόνες για το ηλεκτρονικό check-in παραμένουν αμετάβλητοι.

Η διαδικασία εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της Ryanair και παραμένει διαθέσιμη έως δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Οι επιβάτες που έχουν αγοράσει συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος μπορούν να πραγματοποιήσουν check-in ακόμη και 60 ημέρες πριν από την πτήση.

Αντίθετα, για όσους δεν έχουν προκρατήσει θέση, η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικού check-in ανοίγει 24 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Στην περίπτωση αυτή, η θέση αποδίδεται χωρίς πρόσθετη χρέωση κατά τη διαδικασία, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο δύο ώρες πριν από την πτήση.

Όσοι παραλείψουν να κάνουν εγκαίρως online check-in ενδέχεται να επιβαρυνθούν με πρόσθετη χρέωση για την εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση δεν αποτελεί νέο μέτρο της 10ης Νοεμβρίου, καθώς προβλέπεται ήδη από την πολιτική της Ryanair.

Επομένως, οι ταξιδιώτες πρέπει να διαχωρίζουν τις δύο προθεσμίες: εκείνη του ηλεκτρονικού check-in, που λήγει δύο ώρες πριν από την αναχώρηση, και εκείνη της παράδοσης αποσκευών ή του check-in στο αεροδρόμιο, που μεταφέρεται στα 60 λεπτά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις, όσοι έχουν προγραμματίσει πτήση με τη Ryanair από τις 10 Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως τους όρους της κράτησής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους ταξιδεύουν με παραδοτέες αποσκευές, καθώς η άφιξη στο γκισέ ακριβώς μία ώρα πριν από την πτήση δεν εγγυάται ότι θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει συνυπολογίσει τον χρόνο αναμονής, ενδεχόμενες ουρές και τις αποστάσεις που απαιτούνται για να φτάσει στους χώρους ελέγχου.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του online check-in πριν από την καταληκτική προθεσμία παραμένει ο βασικός τρόπος αποφυγής πιθανών πρόσθετων χρεώσεων.

Η νέα πολιτική της Ryanair καθιστά ακόμη σημαντικότερο τον σωστό προγραμματισμό της άφιξης στο αεροδρόμιο, ιδιαίτερα για ταξίδια σε περιόδους αυξημένης κίνησης.

Με την προθεσμία να μεταφέρεται από τα 40 στα 60 λεπτά, όσοι παραδίδουν αποσκευές θα χρειάζεται πλέον να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες νωρίτερα, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για τους ελέγχους και την επιβίβασή τους.