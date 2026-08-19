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Το μοναδικό ανέγγιχτο οικοσύστημα της Αλοννήσου εκθειάζει με άρθρο η πολωνική έκδοση του National Geographic. Γράφθηκε από τον Łukasz Załuski, ο οποίος πάνω από 20 χρόνια, αφηγείται στον κόσμο την ιστορία του, την επιστήμη και μέρη που αξίζουν να εξερευνηθούν με ανοιχτό μυαλό. Είναι αρχισυντάκτης των “National Geographic Polska” και National-Geographic.pl, όπου συνδυάζει τη δημοσιογραφική ακεραιότητα με το πάθος για την καινοτομία. Παρακολουθεί στενά τις μεταβαλλόμενες τάσεις στα ταξίδια και τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος κόσμος ερμηνεύει το παρελθόν του.

Ξεκινάει λέγοντας ότι «ενώ οι περισσότεροι όταν σκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά φανταζόμαστε τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, οι ειδικοί τουρισμού αναγνώρισαν την Αλόννησο ως το ιδανικό μέρος για να ξεφύγετε από τον πολιτισμό». Περιγράφει το νησί ως ένα κρυμμένο στολίδι του Αιγαίου και σημειώνει ότι «έχει επίσημα ονομαστεί ο πιο χαλαρωτικός προορισμός στον κόσμο για το 2026, χωρίς μαζικό τουρισμό, χωρίς τσιμέντο και χωρίς μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά με κρυστάλλινα νερά, παρθένα φύση και θερμοκρασίες τον Ιούνιο που φτάνουν τους ευχάριστους 25°C». Προσθέτει ότι η Αλόννησος κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στον κόσμο ως θύλακας απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης, σύμφωνα με ειδικούς από την Solmar Villas, οι οποίοι έκαναν μια λεπτομερή ανάλυση σε πάνω από 160 διεθνείς προορισμούς, αναζητώντας μέρη όπου ο χρόνος εξακολουθεί να κυλάει πιο αργά.

Αναφέρεται επίσης στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, περιγράφοντάς το ως τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη, όπου έχει βρει καταφύγιο η μεσογειακή φώκια Monachus – Μonachus —ένα από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα θηλαστικά στη Γη. Στο ίδιο άρθρο του ο αρχισυντάκτης του έγκυρου Μέσου Ενημέρωσης υπογρμμίζει ότι η Αλόννησος δίνει προτεραιότητα στον βιώσιμο τουρισμό και την οικολογία, καθώς ήταν ένα από τα πρώτα ελληνικά νησιά που εισήγαγε πλήρη απαγόρευση των πλαστικών σακούλων , χτίζοντας σταθερά ένα μοντέλο διακοπών σε αρμονία με τη φύση.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι η Αλόννησος προσφέρει αξιοθέατα που οι λάτρεις των δραστήριων αλλά και χαλαρωτικών διακοπών δεν θα βρουν πουθενά αλλού. Περιγράφει το υποβρύχιο μουσείο, χαρακτηρίζοντας το ως το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, με την ονομασία «Παρθενώνας των Ναυαγίων». Σημειώνει ότι τα εξαιρετικά καθαρά νερά και η εξαιρετική ορατότητα προσελκύουν δύτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να θαυμάσουν το άψογα διατηρημένο ναυάγιο ενός αρχαίου εμπορικού πλοίου του 5ου αιώνα π.Χ. που βυθίστηκε με φορτίο χιλιάδων αμφορέων.

Επιπλέον, τονίζει ότι η Αλόννησος μαγεύει με την ενδοχώρα της, καθώς καλύπτεται από πυκνά πευκοδάση, ελαιώνες και χωράφια γεμάτα αρωματικά άγρια βότανα. Συμπληρώνει ότι υπάρχουν σημεία θέας που «προσφέρουν εκπληκτικά πανοράματα του απέραντου, ζαφειρένιου Αιγαίου Πελάγους, μονοπάτια που οδηγούν σε μικρούς, οικείους κολπίσκους», ενώ αναφέρεται και σε παραλίες όπως το Κοκκινόκαστρο, τον Λεφτό Γιαλό και την Χρυσή Μηλιά, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν μια ολόκληρη μέρα στην απομόνωση, ακούγοντας μόνο τον ήχο των κυμάτων. Επίσης, αναφέρεται και στην πρώην πρωτεύουσα του νησιού, Χώρα, σημειώνοντας ότι είναι το μέρος όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Αλοννήσου διατηρείται καλύτερα και ότι σαγηνεύει με το συνονθύλευμα από στενά, πλακόστρωτα δρομάκια, λευκά πέτρινα σπίτια και καταρράκτες από ροζ και μοβ βουκαμβίλιες. Κλείνει σημειώνοντας ότι «η καρδιά του νησιού χτυπά με έναν σταθερό, χαλαρό ρυθμό».

Τέλος, αναφέρεται σε τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το περίφημο κέικ με κατσικίσιο τυρί, τον φρεσκοαλιευμένο τόνο για τον οποίο το νησί είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, και το παραδοσιακό γλυκό με αμύγδαλα, χαμαλιά. Και ολοκληρώνει την περιγραφή του ότι «στην Αλόννησο δεν υπάρχει βιασύνη, καθώς τα βράδια περνούν σε χαλαρές συζητήσεις με μια καράφα τοπικού κρασιού και τους ήχους παραδοσιακής μουσικής, μακριά από τη φασαρία των ντίσκο».

Η πολωνική αγορά αποτελεί ισχυρό πυλώνα για τον ελληνικό τουρισμό το 2026, καταγράφοντας πάνω από 1,2 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις και δυναμική άνοδο 25,3% στις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις τον Αύγουστο. Η χώρα διατηρεί σταθερά τη θέση της στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για ταξίδια προς την Ελλάδα. Οι Πολωνοί ταξιδιώτες στηρίζουν σταθερά τους ελληνικούς προορισμούς, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Μάλιστα, οι προοπτικές για το φθινόπωρο του 2026 διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς καταγράφεται ισχυρή τάση των Πολωνών και γενικότερα των Ευρωπαίων τουριστών να παρατείνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα πέρα από τους μήνες αιχμής.

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