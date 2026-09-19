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Η άνοδος της ζήτησης στη σύνδεση Αθήνας- Καναδά φέρνει τώρα επιμήκυνση των πτήσεων από την Αir Canada για τη χειμερινή περίοδο 2026/ 2027.

Έχοντας ήδη καταγράψει για την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2026 διψήφιο ποσοστό ανόδου κατά 13,5% της επιβατικής κίνησης στα δρομολόγια Αθήνα- Τορόντο και Αθήνα- Μόντρεαλ, η αεροπορική, θα παρατείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου του 2027. Η Air Canada αποτελεί αυτή την στιγμή το δεύτερο μεγαλύτερο αερομεταφορέα που συνδέει την Αθήνα με την βορειοαμερικανική αγορά, μετά την Delta Airlines που βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ τρίτη είναι η American Airlines. Έπειτα από μια σύντομη χειμερινή διακοπή, οι απευθείας πτήσεις θα επανεκκινήσουν πολύ νωρίς, στις 6 Μαρτίου 2027, ενώ κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, το πρόγραμμα θα ενισχυθεί, φτάνοντας τις 11 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Τορόντο και τις 10 από το Μόντρεαλ.

Η παρουσία της Air Canada στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2010 εξυπηρετώντας αρχικά τη ζήτηση από ομογενείς, ωστόσο στη συνέχεια η ελληνική αγορά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες στη Μεσόγειο με σταθερή ανάπτυξη και αύξηση της κίνησης για την αεροπορική που πετά σήμερα σε 200 προορισμούς σε 6 ηπείρους. Το 2026 η εταιρεία ξεκίνησε σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα το θερινό της πρόγραμμα σε σύγκριση με το 2025, ενώ για τη χειμερινή σεζόν 2026- 2027 η επέκταση αποφασίστηκε λόγω της ανόδου της ζήτησης. Το Μάρτιο σκοπεύαμε να συνεχίσουμε έως και τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος έγινε Νοέμβριος και τώρα έγινε Ιανουάριος», ανέφερε χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης ο κ. Stefano Casaregola, Περιφερειακός Διευθυντής της Air Canada για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. «Υπάρχει αυτή την στιγμή η ευκαιρία για μεγαλύτερη σύνδεση συνεχίζοντας τελικά αυτό το… success story. Για εμάς η σεζόν 2026 -2027 στην Ελλάδα θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. «Η ελληνική αγορά καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις, με αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13,5% σε ετήσια βάση και σχεδόν διπλασιασμό της ζήτησης κατά τις περιόδους πριν και μετά τη θερινή αιχμή», ανέφεραν οι επιτελείς της εταιρείας, η οποία πραγματοποιεί και πτήσεις κοινού κωδικού με την AEGEAN ανά την Ελλάδα.

Όπως αναφέρθηκε χθες, στην απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τους δύο προορισμούς σε Μόντρεαλ και Τορόντο, το ¼ της κίνησης ή αλλιώς ένα ποσοστό 26,5% που μεταφέρεται από την Αir Canada είναι από τις ΗΠΑ, αποτυπώνοντας και τις προοπτικές και από/ προς την αμερικανική αγορά. «Πέρα από τον Καναδά, τα δρομολόγια της αεροπορικής προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, παρέχοντας στους επιβάτες με ανταπόκριση τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου στις ΗΠΑ ήδη στους καναδικούς αεροπορικούς κόμβους».

Στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο για νέα δρομολόγια ακόμη και με άλλο ελληνικό προορισμό, πέραν της Αθήνας, ο κ. Casaregola ανέφερε ότι η προοπτική εξετάζεται- αν και όχι τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα- με δεδομένη και την ανανέωση του στόλου της εταιρείας και των νέων αεροσκαφών που προστίθενται. Το πρώτο βήμα θα είναι η επέκταση των δρομολογίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ μελλοντικά δεν αποκλείεται η επέκταση και εκτός Αθηνών, με τη Θεσσαλονίκη να είναι μελλοντικά μία πρώτη, πιθανή επιλογή, χωρίς να αποκλείονται και νησιά όπως η Κρήτη ή η Ρόδος, κ.ο.κ..

Ειδικά ως προς την καναδική αγορά, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για την κίνηση μεταξύ Αθήνας- Καναδά, με 420 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ στο οκτάμηνο του 2026 οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου είναι στο +6,7%, όπως ανέφερε η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ως προς την κίνηση ο Καναδάς αποτελεί την 9η μεγαλύτερη διεθνή αγορά για το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας και επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις ΗΠΑ ως προς τις πιο μακρινές αγορές.

Ως προς το προφίλ των Καναδών που ταξιδεύουν στην Ελλάδα είναι ηλικίας άνω των 45 ετών, μένουν αρκετά στη χώρα μας, συνολικά 16 ημέρες, κατά μέσο όρο και περί τις 4 ημέρες στην Αθήνα. Το 59% επιλέγει την Ελλάδα για τη θάλασσα, ενώ ένα 33% μένει και στην Αθήνα για city break. Σαντορίνη, Κρήτη και Πάρος είναι οι τρείς καλύτερες αγορές για τους Καναδούς τουρίστες, οι οποίοι δηλώνουν σε ποσοστό 69% ότι τελικά η ελληνική πρωτεύουσα ήταν καλύτερη του αναμενομένου. Ένα 99% δηλώνει ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στην Ελλάδα κι ένα 61% δηλώνει ότι θα συστήσει τον προορισμό.

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