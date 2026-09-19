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Στη διεθνή έκθεση Seatrade Cruise Med 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λας Πάλμας, συμμετείχε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ), προβάλλοντας τη στρατηγική του για την επόμενη ημέρα της κρουαζιέρας στο νησί.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η επιδίωξη να ενισχυθεί όχι μόνο ο αριθμός των προσεγγίσεων και των επιβατών, αλλά κυρίως η συνολική αξία που δημιουργεί η κρουαζιέρα για την Κέρκυρα, τους επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Δημήτρης Απέργης, και η πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, πραγματοποίησαν στο περίπτερο της Ένωσης σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας και επαγγελματίες του κλάδου. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις νέες τάσεις της αγοράς, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιβατών και στις υποδομές που καλούνται να αναπτύξουν τα λιμάνια.

Ο κ. Απέργης συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, Παναγιώτη Γ. Αναστασόπουλο. Αντικείμενο της συζήτησής τους αποτέλεσαν ο κομβικός ρόλος της Αδριατικής στην κρουαζιέρα και οι νέες προοπτικές συνεργασίας που διαμορφώνονται για τα ελληνικά λιμάνια.

Έμφαση στην εμπειρία του επισκέπτη

Η στρατηγική του ΟΛΚΕ υπερβαίνει τη μονοδιάστατη αύξηση των αφίξεων. Βασικοί στόχοι είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, η προσέλκυση πλοίων για μεγαλύτερης διάρκειας και πιο ευέλικτες παραμονές, καθώς και η δημιουργία περισσότερων προσεγγίσεων εκτός της περιόδου αιχμής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη στενότερη διασύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία, ώστε μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του νησιού. Για έναν προορισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Κέρκυρας, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να υποδέχεται περισσότερα κρουαζιερόπλοια, αλλά κάθε προσέγγιση να αποκτά ουσιαστικότερο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε τις λιμενικές υποδομές και ειδικότερα τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα κρουαζιερόπλοια από την ξηρά, γνωστή ως shore power.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, η δυνατότητα των λιμένων να προσφέρουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα αποτελεί ολοένα σημαντικότερο κριτήριο για τον σχεδιασμό των δρομολογίων των εταιρειών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των εκπομπών και του θορύβου κατά την παραμονή των πλοίων στο λιμάνι.

Με τη συμμετοχή του στη Seatrade Cruise Med, ο ΟΛΚΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της Κέρκυρας στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και το μεγαλύτερο όφελος για τον προορισμό.

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