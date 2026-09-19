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Παρά τη σημαντική ανατίμηση του φυσικού αερίου για θέρμανση, η οποία φθάνει το 38% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, το καύσιμο διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του πετρελαίου θέρμανσης.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι τιμές εκκίνησης του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να τις συγκρατήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ.

Η τελική τιμή του φυσικού αερίου, μαζί με φόρους και το ΦΠΑ, υπολογίζεται σήμερα στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο, αντίθετα, τιμολογείται σε λίτρα. Όταν η τιμή του βρίσκεται στα 1,95 ευρώ ανά λίτρο, το ενεργειακό του ισοδύναμο ανέρχεται στα 0,185 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με απλά λόγια, για την ίδια ποσότητα ενέργειας, το πετρέλαιο κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια από το φυσικό αέριο. Παρότι λοιπόν και το αέριο έχει ακριβύνει αισθητά σε σχέση με πέρυσι, το πετρέλαιο παραμένει η ακριβότερη λύση, επιβαρύνοντας αισθητά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα.

Πάνω από 1.000 ευρώ το ετήσιο όφελος

Η διαφορά αποτυπώνεται σε ενδεικτικό υπολογισμό για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. Με πετρέλαιο στα 1,95 ευρώ το λίτρο και φυσικό αέριο στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η εξοικονόμηση από τη χρήση φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 46,4%.

Σε ετήσια βάση, για την κατανάλωση ενός μέσου διαμερίσματος, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 1.004 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που δείχνει πόσο καθοριστική γίνεται η επιλογή του καυσίμου σε έναν χειμώνα υψηλών διεθνών τιμών και απρόβλεπτων γεωπολιτικών συνθηκών.

Εφόσον η κυβερνητική παρέμβαση συγκρατήσει την τιμή του πετρελαίου κοντά ή κάτω από τα 1,75 ευρώ, η εξοικονόμηση περιορίζεται κοντά στα 780 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το φυσικό αέριο παραμένει φθηνότερο, αλλά η διαφορά περιορίζεται.

Τι αλλάζει με την παρέμβαση στα 1,75 ευρώ

Η κυβερνητική στόχευση, όπως σκιαγραφήθηκε τις προηγούμενες μέρες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να μην ξεκινήσει η περίοδος θέρμανσης με πετρέλαιο άνω των 2 ευρώ.

Μια τιμή στα 1,75 ευρώ θα είναι τουλάχιστον 12,5% χαμηλότερη από τα σημερινά επίπεδα. Δεν θα σημαίνει όμως επιστροφή στα περυσινά δεδομένα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου του 2025 από τα 1,10 ευρώ το λίτρο και έκλεισε, τον Απρίλιο του 2026, κοντά στα 1,70 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 54,5% μέσα στην ίδια περίοδο.

Ακόμη και στα 1,75 ευρώ, η τιμή θα παραμένει περίπου 59% υψηλότερη από την περυσινή αφετηρία των 1,10 ευρώ. Στα σημερινά επίπεδα των 2 ευρώ, η αύξηση φθάνει το 82%.

Επίδομα για όλες τις μορφές θέρμανσης

Η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θα συνοδευτεί από σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η ενίσχυση θα αφορά συνολικά περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχους.

Περίπου 600.000 εξ αυτών είχαν επιλέξει πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης, περί τους 175.000 φυσικό αέριο, σχεδόν 320.000 ηλεκτρική ενέργεια και περίπου 75.000 καυσόξυλα. Η ειδική παρέμβαση στην τιμή αφορά το πετρέλαιο. Για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πέλετ ή καυσόξυλα, η ελάφρυνση θα προέλθει από το αυξημένο επίδομα.

Η σύγκριση με την αντλία θερμότητας

Στις εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης εντάσσονται και οι αντλίες θερμότητας. Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, η θερμική ενέργεια από αντλία υπολογίζεται στα 0,135 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,120 ευρώ από φυσικό αέριο. Με αυτά τα δεδομένα, το αέριο είναι περίπου 10% φθηνότερο στο λειτουργικό κόστος.

Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη στην αρχική επένδυση. Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε ένα διαμέρισμα ξεκινά από περίπου 7.000 ευρώ, ενώ η αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου από περίπου 3.000 ευρώ. Η επιλογή εξαρτάται από τη μόνωση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κατοικίας, όμως η χαμηλότερη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας διατηρεί το φυσικό αέριο ως οικονομική επιλογή για όσους μπορούν να το αξιοποιήσουν.

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