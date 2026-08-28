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Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση να μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους.

Οι πίνακες με τους κληρωθέντες δικαιούχους έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα και μέσω της αίτησής τους, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών και των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν.

Οριστικός Πίνακας Χαμηλής Περιόδου

Οριστικός Πίνακας Υψηλής Περιόδου

Πίνακες μη κληρωθέντων Χαμηλής Περιόδου

Πίνακες μη κληρωθέντων Υψηλής Περιόδου

Προσωρινοί Πίνακες Υψηλής Περιόδου

Προσωρινοί Πίνακες Χαμηλής Περιόδου

Δείτε την Απόφαση επί των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο στις μονογονεϊκές και στις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο.

Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα υλοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.

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