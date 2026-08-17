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Λίγες ημέρες απομένουν για όσους σχεδιάζουν διακοπές στην Ελλάδα με οικονομική ενίσχυση από το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς η διαδικασία των αιτήσεων εισέρχεται στην τελική ευθεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026, οπότε και ολοκληρώνεται η προθεσμία συμμετοχής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ποσά της επιδότησης, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό, προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας.

Η ενίσχυση χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την αίτησή τους θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, καθώς η πλατφόρμα κλείνει οριστικά στις 21 Αυγούστου στις 23:59:59.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» εφαρμόζεται φέτος σε δύο διακριτές φάσεις.

Η Α’ Φάση εκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η Β’ Φάση ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Μία σημαντική διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων κατά τη δεύτερη φάση. Δεν προβλέπεται νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της Β’ Φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες επιλαχόντων της Α’ Φάσης, με βάση την περίοδο που έχουν ήδη δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης πρόκειται να γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Η προθεσμία των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων άνοιξε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 12:00, αρχικά με σταδιακή πρόσβαση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Στις 5 Αυγούστου μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση όσοι είχαν ΑΦΜ που έληγε σε 1 και 2, στις 6 Αυγούστου ακολούθησαν τα ψηφία 3 και 4, στις 7 Αυγούστου τα 5 και 6, στις 8 Αυγούστου τα 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου τα 9 και 0.

Από τις 10 Αυγούστου η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ, χωρίς κανέναν σχετικό περιορισμό.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59:59, χωρίς να προβλέπεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, επιπλέον χρόνος για εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Οι δικαιούχοι του «Τουρισμός για Όλους»

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ενήλικοι Έλληνες πολίτες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα και έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2024.

Παράλληλα, πρέπει να βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.

Για άγαμους ή άτομα σε κατάσταση χηρείας, το ατομικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από 21.000 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά. Αυξάνεται στις 22.500 ευρώ για ένα τέκνο, στις 24.000 ευρώ για δύο, στις 26.000 ευρώ για τρία και στις 31.000 ευρώ για τέσσερα τέκνα.

Από το τέταρτο παιδί και πάνω, το σχετικό εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οικογενειακό εισοδηματικό όριο χωρίς τέκνα ανέρχεται στις 33.000 ευρώ. Για οικογένεια με ένα τέκνο διαμορφώνεται στις 34.500 ευρώ, με δύο τέκνα στις 36.000 ευρώ, με τρία στις 38.000 ευρώ και με τέσσερα στις 43.000 ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση, από το τέταρτο τέκνο και μετά προβλέπεται αύξηση του ορίου κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για οικογένειες με τέκνο που έχει αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Το ποσό που θα πιστωθεί στην ψηφιακή κάρτα δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται τόσο από την κατηγορία του δικαιούχου όσο και από το εάν έχει επιλεγεί η υψηλή ή η χαμηλή τουριστική περίοδος.

Ως υψηλή περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των ψηφιακών καρτών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2027.

Για τη συγκεκριμένη περίοδο, η γενική κατηγορία λαμβάνει 200 ευρώ, οι ειδικές κατηγορίες 300 ευρώ, ενώ τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή γονείς τέκνων με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας δικαιούνται 400 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερη είναι η ενίσχυση για όσους επιλέξουν διακοπές στη χαμηλή περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση ανέρχεται στα 300 ευρώ για τη γενική κατηγορία, στα 400 ευρώ για τις ειδικές κατηγορίες και φτάνει στα 600 ευρώ για ΑμεΑ 67% και άνω ή γονείς τέκνων ΑμεΑ 67% και άνω.

Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται για τις πολύτεκνες οικογένειες. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Η επιλογή της περιόδου, επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να μεταβάλει σημαντικά το τελικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πληρώνουν απευθείας επιχειρήσεις διαμονής.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξενοδοχεία και καταλύματα σε οποιονδήποτε προορισμό της Ελλάδας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ολόκληρο σε μία συναλλαγή είτε τμηματικά, αρκεί οι πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσα στην περίοδο χρήσης που έχει επιλέξει ο δικαιούχος.

Για τους κληρωθέντες της Α’ Φάσης που έχουν επιλέξει την υψηλή περίοδο, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ενεργοποίησή της έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ξανά από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Για τη χαμηλή περίοδο, η δυνατότητα χρήσης εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027.

Παράλληλα, η ψηφιακή λειτουργία επιτρέπει την άμεση πληρωμή των παρόχων διαμονής, περιορίζοντας τις διαδικασίες αποζημίωσης και τη σχετική γραφειοκρατία.

Αίτηση μέσω Taxisnet ή ΚΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους δύο τρόπους για να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Όσοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την υποβολή της αίτησης με φυσική παρουσία.

Πριν από την οριστική υποβολή είναι σημαντικό να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και η επιλογή μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση και η Β’ Φάση

Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν γίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των αιτούντων που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για τη Β’ Φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι νέοι δικαιούχοι θα αντληθούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης διαδικασίας, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Η κατανομή θα πραγματοποιηθεί με αναλογία 70% για τη χαμηλή περίοδο και 30% για την υψηλή περίοδο, στοιχείο που ενισχύει τον προσανατολισμό του προγράμματος προς την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από τους μήνες αιχμής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Με την προθεσμία να πλησιάζει, όσοι σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσουν ότι η φορολογική δήλωση για το 2024 έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η επιλογή της περιόδου διακοπών. Η χαμηλή περίοδος συνοδεύεται από υψηλότερη επιδότηση, επομένως όσοι έχουν ευελιξία στις ημερομηνίες ταξιδιού μπορούν να σταθμίσουν το οικονομικό όφελος πριν ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ηλεκτρονική διαδικασία μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω ΚΕΠ, ενώ για πληροφορίες λειτουργεί το τηλέφωνο εξυπηρέτησης 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2026-2027@ktpae.gr.

Η βασική ημερομηνία που πρέπει να έχουν όλοι υπόψη είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Η προθεσμία εκπνέει στις 23:59:59 και, καθώς οι τελευταίες ώρες μπορεί να συνοδευτούν από αυξημένη κίνηση στην πλατφόρμα, η έγκαιρη ολοκλήρωση της αίτησης περιορίζει τον κίνδυνο να χαθεί η δυνατότητα συμμετοχής.

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