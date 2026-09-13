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Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-27», ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση των ψηφιακών καρτών που θα χρησιμοποιηθούν για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η αίτησή τους περιλαμβάνεται στις κληρωθείσες, ενώ για όσους δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση η διαδικασία δεν κλείνει εδώ. Οι μη κληρωθέντες παραμένουν στους σχετικούς πίνακες και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη Β’ φάση, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση.

Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό αίτησης

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η αναζήτηση πραγματοποιείται με τον αριθμό της αίτησης και όχι με ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Όσοι εντοπίζουν τον αριθμό τους στους οριστικούς πίνακες των δικαιούχων δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια πρόσθετη ενέργεια σε αυτή τη φάση. Από το σημείο αυτό και μετά, η διαδικασία για την έκδοση της κάρτας προχωρά αυτοματοποιημένα.

Πώς ενεργοποιούνται οι άυλες ψηφιακές κάρτες

Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων των δικαιούχων προς τις τράπεζες που έχουν επιλεγεί κατά την αίτηση, ξεκινά η διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών άυλων χρεωστικών καρτών.

Οι τράπεζες αναμένεται να ολοκληρώνουν την έκδοση περίπου μέσα σε δύο ημέρες. Στη συνέχεια, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση από το τραπεζικό ίδρυμα, μαζί με τις οδηγίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Παράλληλα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης θα αποστέλλεται σύνδεσμος μέσω του οποίου ο δικαιούχος θα μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του password, η ψηφιακή κάρτα ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη προς χρήση, σύμφωνα πάντοτε με την περίοδο που έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

Μόνο για διαμονή στην Ελλάδα

Το voucher του «Τουρισμός για Όλους» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής σε τουριστικά καταλύματα εντός Ελλάδας.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις και άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις διαμονής που συμμετέχουν στη σχετική κατηγορία υπηρεσιών.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά είτε κατά την online κράτηση είτε μέσω POS στην επιχείρηση, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο χρονικό διάστημα ισχύος της ενίσχυσης. Η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε μέσα στη χρονιά, αλλά μόνο στην τουριστική περίοδο την οποία είχε επιλέξει ο δικαιούχος κατά την αρχική αίτησή του.

Από 200 έως 600 ευρώ η ενίσχυση

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα τόσο με την περίοδο χρήσης όσο και με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος.

Για τους βασικούς δικαιούχους προβλέπεται ενίσχυση 200 ευρώ για την υψηλή τουριστική περίοδο, η οποία καλύπτει το διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών καρτών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και, στη συνέχεια, από την 1η Μαΐου 2027 έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Για τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου 2026 έως και 30 Απριλίου 2027, η βασική ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ.

Υψηλότερα ποσά προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Άγαμοι ή χήροι με προστατευόμενα τέκνα, οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και συνταξιούχοι που καλύπτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, λαμβάνουν 300 ευρώ για την υψηλή περίοδο και 400 ευρώ για τη χαμηλή.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιδότηση για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και για δικαιούχους με τέκνα που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό φτάνει τα 400 ευρώ για την υψηλή περίοδο και τα 600 ευρώ για τη χαμηλή.

Για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους έμειναν εκτός

Η πρώτη κλήρωση δεν εξαντλεί τις πιθανότητες συμμετοχής για όσους δεν επιλέχθηκαν. Οι μη κληρωθέντες παραμένουν στους ήδη καταρτισμένους πίνακες και μπορούν να ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Το σημαντικό είναι ότι δεν θα χρειαστεί νέα αίτηση και δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Η επιλογή των δικαιούχων της Β’ φάσης θα γίνει από τους υπάρχοντες πίνακες μη κληρωθέντων, ακολουθώντας τη σειρά που έχει ήδη διαμορφωθεί από την αρχική διαδικασία.

Κάθε δικαιούχος που θα περάσει στη δεύτερη φάση θα διατηρήσει την τουριστική περίοδο που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Νέοι πόροι για τη Β’ φάση

Για τη συνέχιση του προγράμματος έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθούν και τυχόν αδιάθετα κονδύλια που θα προκύψουν από την πρώτη φάση.

Τα ποσά της επιδότησης δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν. Οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια ύψη ενίσχυσης θα ισχύσουν και για όσους ενταχθούν στη Β’ φάση.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης θα γνωστοποιηθεί μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία του «Τουρισμός για Όλους 2026-27» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για όσους, επομένως, δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση, η δυνατότητα συμμετοχής παραμένει ενεργή. Χωρίς νέα αίτηση και χωρίς δεύτερη κλήρωση, η σειρά κατάταξης που έχει ήδη προκύψει θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη επιλογή δικαιούχων, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

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