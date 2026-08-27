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Η παραδοσιακή εικόνα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής ζήτησης, αρχίζει να αλλάζει. Η ακραία ζέστη, οι πυρκαγιές, ο υπερτουρισμός και οι υψηλότερες τιμές της περιόδου αιχμής ωθούν ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες να μεταφέρουν τις διακοπές τους προς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δημιουργώντας νέα δεδομένα για αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς προορισμούς.

Η στροφή είναι περισσότερο εμφανής στις κατηγορίες υψηλότερου εισοδήματος. Οι εύποροι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον χρόνο των διακοπών τους, επιλέγουν όλο και συχνότερα άνοιξη και φθινόπωρο αντί για την κορύφωση του ευρωπαϊκού καλοκαιριού.

Η μεταβολή έχει πλέον αποκτήσει αρκετό βάθος ώστε να επηρεάζει ακόμη και τις προβλέψεις εσόδων των αεροπορικών εταιρειών. Η Air Canada εκτιμά ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος του 2026 μπορούν να εξελιχθούν στους ισχυρότερους μήνες που έχει καταγράψει ποτέ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση στις θέσεις υψηλότερης κατηγορίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί, με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και γενικότερα τη Μεσόγειο να προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια business class.

Η Μεσόγειος χωρίς τον καύσωνα και τον συνωστισμό

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες απομακρύνονται από την Ευρώπη ή ότι η Μεσόγειος χάνει τη δυναμική της. Το αντίθετο: οι ίδιοι προορισμοί παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς, αλλά η εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται το ταξίδι μετακινείται.

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις ηπιότερες θερμοκρασίες, λιγότερες ουρές, μικρότερη πίεση στα δημοφιλή αξιοθέατα και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Παράλληλα, η σχέση ποιότητας και τιμής μπορεί να είναι καλύτερη σε σχέση με την περίοδο αιχμής.

Η τάση είχε αρχίσει να εμφανίζεται πριν από δύο ή τρία χρόνια, όμως πλέον επιταχύνεται. Μάλιστα, η αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα αρχίζει να επεκτείνεται ακόμη και στον Νοέμβριο, έναν μήνα που παραδοσιακά είχε σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια αναψυχής.

Το φετινό καλοκαίρι ενίσχυσε αυτή τη μετατόπιση. Μεγάλες περιοχές της Ευρώπης βρέθηκαν αντιμέτωπες με παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές, ενώ σε αρκετές πόλεις οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνέπεσαν με έντονο τουριστικό συνωστισμό.

Για τους επισκέπτες από τη Βόρεια Αμερική υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας: η μικρότερη εξάπλωση του κλιματισμού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Έτσι, ένα ταξίδι μέσα σε θερμοκρασίες άνω των 35 ή 40 βαθμών μπορεί να είναι πολύ λιγότερο ελκυστικό, ακόμη και για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ακριβότερα καταλύματα.

Παρόμοια τάση καταγράφεται και στην Ιαπωνία, όπου επίσης σημειώθηκαν θερμοκρασίες υψηλότερες των 40 βαθμών Κελσίου.

Η αλλαγή ξεκινά από τους premium πελάτες

Η νέα εποχικότητα, πάντως, δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο όλους τους επιβάτες.

Οι ταξιδιώτες χαμηλότερου κόστους εξακολουθούν να εξαρτώνται περισσότερο από τις σχολικές διακοπές, τις άδειες εργασίας και τη διαθεσιμότητα φθηνότερων εισιτηρίων. Για μια οικογένεια με παιδιά σχολικής ηλικίας, για παράδειγμα, η δυνατότητα μεταφοράς των διακοπών από τον Αύγουστο στον Οκτώβριο είναι περιορισμένη.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ευελιξία εμφανίζουν οι premium ταξιδιώτες, τα μέλη προγραμμάτων επιβράβευσης και οι εταιρικοί πελάτες. Αυτές είναι και οι κατηγορίες στις οποίες έχουν επενδύσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Βόρειας Αμερικής.

Ο λόγος είναι οικονομικός: οι επιβάτες υψηλότερου εισοδήματος εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικοί στις αυξήσεις των ναύλων και είναι λιγότερο πιθανό να περιορίσουν τα ταξίδια τους όταν το κόστος ανεβαίνει.

Την ίδια στιγμή, η φθινοπωρινή περίοδος ενισχύεται και από την επιστροφή των επαγγελματικών ταξιδιών μετά τις θερινές διακοπές. Έτσι, business και leisure ζήτηση αρχίζουν να συμπίπτουν περισσότερο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Ανάλογη ενίσχυση της ζήτησης για ταξίδια προς την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου έχουν διαπιστώσει και άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Delta Air Lines και η United Airlines.

Περισσότερες πτήσεις και διαφορετική χρήση του στόλου

Η νέα συμπεριφορά των ταξιδιωτών υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να επανεξετάσουν όχι μόνο τα δρομολόγιά τους αλλά ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τον στόλο τους.

Η Air Canada έχει ήδη προσθέσει πτήσεις προς τη Σικελία και τη Μαγιόρκα, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνδέσεων όταν αρχίσουν να παραλαμβάνονται νέα αεροσκάφη από το 2027.

Η άνοιξη και το φθινόπωρο αποκτούν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό αυτών των νέων γραμμών. Δρομολόγια που παλαιότερα θα λειτουργούσαν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από την καρδιά του καλοκαιριού μπορούν πλέον να παραμένουν εμπορικά ελκυστικά για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αλλαγή που εξετάζεται στον προγραμματισμό συντήρησης των αεροσκαφών.

Παραδοσιακά, οι αεροπορικές προσπαθούσαν να έχουν διαθέσιμο το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του στόλου τους μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μεταφέροντας τις βαριές εργασίες συντήρησης σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης.

Τώρα εξετάζεται ακόμη και η δυνατότητα να αποσύρονται προσωρινά ορισμένα αεροσκάφη για συντήρηση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ώστε να υπάρχει περισσότερη χωρητικότητα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Εάν αυτή η πρακτική επεκταθεί, θα πρόκειται για σημαντική ανατροπή ενός μοντέλου δεκαετιών, στο οποίο Ιούλιος και Αύγουστος θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτη κορύφωση της ευρωπαϊκής τουριστικής σεζόν.

Η ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Η χώρα διαθέτει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αναζητούν όσοι μετακινούν τις διακοπές τους εκτός περιόδου αιχμής: καλές καιρικές συνθήκες μέχρι αργά το φθινόπωρο.

Ο Σεπτέμβριος και μεγάλο μέρος του Οκτωβρίου μπορούν να προσφέρουν συνθήκες παραλίας σε αρκετές περιοχές, χωρίς τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται συχνά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η στροφή των premium ταξιδιωτών παρουσιάζει μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον από μια απλή αύξηση αφίξεων. Οι επισκέπτες υψηλότερου εισοδήματος πραγματοποιούν κατά κανόνα υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οργανωμένες δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες.

Η επιμήκυνση της περιόδου προς Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μπορεί επομένως να ενισχύσει τα τουριστικά έσοδα χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση της πίεσης που δέχονται οι προορισμοί στην κορύφωση του καλοκαιριού.

Για νησιά και περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερτουρισμού, κυκλοφοριακής συμφόρησης, πίεσης στις υποδομές και αυξημένης κατανάλωσης νερού και ενέργειας, μια περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή των επισκεπτών στη διάρκεια του έτους θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετο όφελος.

Το στοίχημα των απευθείας συνδέσεων

Η ευκαιρία, ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Για να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη νέα τάση, χρειάζεται να υπάρχει επαρκής αεροπορική συνδεσιμότητα πέρα από την παραδοσιακή θερινή περίοδο.

Οι απευθείας πτήσεις προς τα νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς συχνά μειώνονται αισθητά μετά τον Σεπτέμβριο. Αν όμως η διεθνής ζήτηση μετακινηθεί πραγματικά προς τον Οκτώβριο και ακόμη τον Νοέμβριο, οι αεροπορικές θα πρέπει να επανεξετάσουν τη διάρκεια των εποχικών γραμμών.

Αντίστοιχη προσαρμογή χρειάζεται και από τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εταιρείες μεταφορών, beach bars και άλλες υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να παραμένουν σε πλήρη ή τουλάχιστον ουσιαστική λειτουργία για μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Το όφελος μπορεί να είναι σημαντικό και για την απασχόληση, καθώς η μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν περιορίζει τον έντονα εποχικό χαρακτήρα πολλών θέσεων εργασίας και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν για περισσότερους μήνες τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό τους.

Η μεγάλη αλλαγή, επομένως, δεν είναι ότι το καλοκαίρι παύει να αποτελεί την κορυφαία περίοδο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Η έννοια της υψηλής περιόδου αρχίζει να απλώνεται σε περισσότερους μήνες.

Για προορισμούς όπως η Ελλάδα, που μπορούν να προσφέρουν ήπιο κλίμα, πολιτισμό, γαστρονομία και παραθαλάσσιες εμπειρίες και μετά τον Αύγουστο, αυτή η αλλαγή μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το στοίχημα βρίσκεται πλέον στο κατά πόσο αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και προορισμοί θα προσαρμοστούν αρκετά γρήγορα στη νέα γεωγραφία και εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης.

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