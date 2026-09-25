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Τη σύσταση της TravelScanner24 Ι.Κ.Ε., της νέας εταιρείας που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί την ομώνυμη πλατφόρμα, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA).

Εταίροι της νέας ΙΚΕ είναι ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και η εταιρεία Delos Logic Ι.Κ.Ε., με το εγχείρημα να έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου προβολής και προώθησης των Ελληνικών τουριστικών γραφείων και των προϊόντων τους.

Η TravelScanner24 δημιουργείται με σκοπό να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων, να διευρύνει την επικοινωνία τους με το ταξιδιωτικό κοινό και να προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική στις πωλήσεις τους, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και, τελικά, την παραγωγή διευρυμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα μέλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μία καινοτόμα ελληνική πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής οργανωμένων ταξιδιών, στα ελληνικά και στα Αγγλικά, η οποία θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο τα πακέτα των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προβολή πακέτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εξερχόμενο τουρισμό, παρουσιάζοντας ταξιδιωτικές προτάσεις τόσο για προορισμούς εντός Ελλάδας όσο και για ευρωπαϊκές αγορές και τρίτες χώρες. Η πλατφόρμα θα καλύπτει ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν ταξιδιωτικές προτάσεις με φυσική γλώσσα, περιγράφοντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Τα αποτελέσματα θα μπορούν να φιλτράρονται, μεταξύ άλλων, με βάση την τιμή, τη διάρκεια και τις ημερομηνίες, ενώ θα παρέχεται και δυνατότητα σύγκρισης βασικών χαρακτηριστικών των πακέτων.

Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης θα μπορεί να μεταβαίνει απευθείας στην ιστοσελίδα του τουριστικού γραφείου ή να εκδηλώνει ενδιαφέρον για συγκεκριμένο ταξίδι.

Στον σχεδιασμό του TravelScanner24 περιλαμβάνονται κανόνες διαφάνειας ως προς την προβολή και την κατάταξη των ταξιδιών, καθώς και διαδικασίες ελέγχου των στοιχείων και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων των συμμετεχόντων γραφείων.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Με τη σύσταση του TravelScanner24 δημιουργούμε ένα κοινό ψηφιακό κανάλι προβολής για τα τουριστικά γραφεία και τα προϊόντα τους, με βασικό στόχο την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της επικοινωνίας τους με το ταξιδιωτικό κοινό και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τις πωλήσεις και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε ουσιαστικά τα μέλη μας, προωθώντας τα συμφέροντά τους με κανόνες ποιότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα οργανωμένα ταξίδια. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των μελών μας, αλλά και για τη διαρκή ανανέωση του TravelScanner24, ώστε η πλατφόρμα να παραμένει σύγχρονη, ενημερωμένη και να παρουσιάζεται με δυναμικό τρόπο στο ταξιδιωτικό κοινό».

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