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Στην απόκτηση 1.746.545 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, με μέση τιμή κτήσης 4,6371 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.098.859,46 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 31.08.2026 – 04.09.2026, αγοράστηκαν συνολικά 1.746.545 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,6371 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.098.859,46 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 3.107.488 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,14% του συνόλου των μετοχών της.

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