Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

H Alpha Bank, σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 21.09.2026 – 25.09.2026, αγοράστηκαν συνολικά 2.285.679 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,6567€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 10.643.728,59 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 10.579.850 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,47% του συνόλου των μετοχών της.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων δοκιμάζει τις αγορές – Οι πιέσεις και οι αντοχές της Ελλάδας

Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ