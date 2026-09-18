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Με ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας ολοκληρώνει η Alpha Bank τη νέα έξοδό της στις διεθνείς αγορές, αντλώντας €700 εκατ. μέσω Senior Preferred ομολόγου διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη (4.5NC3.5).

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €2,9 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερες από τέσσερις φορές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί σε Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές.

Από τις 115 στις 85 μονάδες βάσης

Η ένταση της ζήτησης επέτρεψε στην Alpha Bank να συμπιέσει σημαντικά το κόστος της έκδοσης. Η αρχική καθοδήγηση είχε τοποθετηθεί στις 85 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, από αρχικό επίπεδο 115 μ.β., με την τελική τιμολόγηση να κλείνει τελικά στο MS+85 μ.β.

Το spread των 85 μονάδων βάσης αποτελεί το χαμηλότερο που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση, εξέλιξη που αποτυπώνει την ισχυρή επενδυτική ζήτηση αλλά και τη δυνατότητα της τράπεζας να αντλεί κεφάλαια από τις αγορές με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η μεγάλη συμμετοχή επενδυτών έδωσε στην τράπεζα σημαντικό περιθώριο να περιορίσει την αρχική τιμολόγηση, καθώς οι προσφορές πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού ενίσχυσαν τη διαπραγματευτική της θέση κατά τη διαδικασία του book building.

Στο επίκεντρο και η διαχείριση των υποχρεώσεων

Παράλληλα με τη νέα έκδοση, η Alpha Bank προχωρά σε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων Senior Preferred ομολόγων ύψους €500 εκατ., τα οποία λήγουν το 2028.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενεργού διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και συνδέεται με τον σχεδιασμό της για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL. Μέσω της νέας έκδοσης, η Alpha Bank δημιουργεί ταυτόχρονα νέο διαθέσιμο κεφάλαιο από τις αγορές και έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσει μέρος υφιστάμενων υποχρεώσεών της.

Η συναλλαγή αποκτά έτσι διπλή σημασία: από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει την πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές και, από την άλλη, εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτιστοποίησης της δομής χρηματοδότησης και των υποχρεώσεών της.

Ισχυρό σήμα από τις αγορές

Η νέα έξοδος πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο οι διεθνείς αγορές παραμένουν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις μεταβολές των προσδοκιών για τα επιτόκια. Υπό αυτή την έννοια, η συγκέντρωση προσφορών άνω των €2,9 δισ. για μια έκδοση €700 εκατ. αποτελεί σημαντικό δείκτη του ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες.

Το γεγονός ότι η Alpha Bank κατάφερε να περιορίσει το spread στις 85 μ.β., από τις αρχικές 115 μ.β., αποτυπώνει τη βελτίωση των όρων πρόσβασης στις αγορές και τη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να εκμεταλλεύονται τα «παράθυρα» ευνοϊκού κλίματος για να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος.

Στο syndicate της έκδοσης συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.

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