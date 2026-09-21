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Σε θετική τροχιά παραμένει η επενδυτική εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών για την UBS, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ως προτιμώμενη αγορά μεταξύ των χωρών με τραπεζικά συστήματα που έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια. Στην τελευταία της ανάλυση για τον κλάδο, η UBS διατηρεί θετική στάση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές παραμένουν ήδη σημαντικά τοποθετημένοι στον κλάδο, χωρίς όμως να εμφανίζονται προς το παρόν πρόθυμοι να αυξήσουν αισθητά τη συνολική τους έκθεση.

H UBS για τη θετική στάση της στηρίζεται στη βελτίωση των συνθηκών για την τραπεζική κερδοφορία. Ο οίκος εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών μπορούν να αυξηθούν κατά 13% το 2026, 15% το 2027 και 10% το 2028, με την πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επίπεδα ισορροπίας στα επιτόκια και τη μεγαλύτερη κλίση της καμπύλης αποδόσεων να λειτουργούν υποστηρικτικά. Παράλληλα, αναμένει περισσότερες ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών το επόμενο διάστημα.

Η Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο εναλλακτικό σενάριο υψηλότερου πληθωρισμού και στασιμοπληθωρισμού. Η UBS σημειώνει ότι οι βρετανικές και οι γαλλικές τράπεζες θα μπορούσαν να δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λόγω της δομής των καταθέσεων και των στεγαστικών τους χαρτοφυλακίων. Αντίθετα, σε ένα τέτοιο σενάριο οι επενδυτές θα μπορούσαν να στραφούν περισσότερο σε αγορές με κυμαινόμενα επιτόκια, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η UBS αναφέρει μάλιστα ρητά την Ελλάδα ως την προτιμώμενη αγορά της μέσα σε αυτή την ομάδα.

Στο επίπεδο των επιμέρους μετοχών, η Πειραιώς εμφανίζεται μεταξύ των τραπεζών που οι επενδυτές θεωρούν ότι διαθέτουν πιο ιδιαίτερη επενδυτική περίπτωση, η οποία μπορεί να στηριχθεί περισσότερο σε ειδικούς εταιρικούς καταλύτες και λιγότερο αποκλειστικά στη γενική πορεία του κλάδου. Στην ίδια κατηγορία αναφέρονται επίσης οι ABN Amro, BAWAG, BCP, Raiffeisen, Santander και Standard Chartered.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική αγορά, καθώς δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την Πειραιώς δεν συνδέεται μόνο με το γενικό θετικό κλίμα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η UBS αναφέρει ότι οι επενδυτές αναζητούν πλέον περισσότερο ιστορίες με δικούς τους καταλύτες, καθώς αρκετές τράπεζες έχουν ήδη επωφεληθεί από το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η εικόνα των αποτιμήσεων παραμένει επίσης υποστηρικτική. Η UBS υπολογίζει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount σχεδόν 30% έναντι της ευρύτερης αγοράς, με αποτίμηση περίπου 10,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 9,5 φορές τα κέρδη του 2028. Η εκτιμώμενη απόδοση από διανομές κεφαλαίου κινείται στην περιοχή του 7%-8%.

Ακόμη και χωρίς περαιτέρω άνοδο των αποτιμήσεων, η UBS εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος μπορεί να προσφέρει συνολική απόδοση περίπου 35% στη διετία. Βασική προϋπόθεση είναι η συνέχιση της βελτίωσης των προβλέψεων κερδοφορίας και η σταδιακή ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον.

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