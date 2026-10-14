Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας της με την Allianz προχωρά η Εθνική Τράπεζα, καθώς όπως ανακοίνωσε υπογράφτηκε η συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και τη σύμβαση για την αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού της δικτύου. Η συνεργασία στον τομέα του bancassurance, που καλύπτει ασφαλίσεις ζωής, υγείας και γενικών κλάδων, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2027, ενισχύοντας την παρουσία της τράπεζας στην ασφαλιστική αγορά.

Οι δύο συμφωνίες αποτελούν συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου 2026 μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Allianz SE.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραπωλησίας μετοχών τελεί υπό την πλήρωση συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Barclays Bank Ireland PLC ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Partners ενήργησαν ως διεθνείς και ημεδαποί εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αντιστοίχως, η Oliver Wyman ως εμπορικός σύμβουλος και η ΕΥ ως αναλογιστικός και λογιστικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Διαβάστε ακόμη

Fitch: Η Ελλάδα στις οικονομίες που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά στην Ευρώπη – Οι προβλέψεις για το 2027 (γραφήματα)

Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

Στα χέρια του Πρεμ Γουάτσα ο όμιλος Evergood – Υπεγράφη η συμφωνία Vivartia – Recipe Unlimited

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ