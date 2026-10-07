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Σε ειδική εκδήλωση ο Δήμος Αθηναίων και η Εθνική Τράπεζα παρουσίασαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε προκειμένου να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών και αφορούν ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων.

Η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με τον Δήμο Αθηναίων αφορά τα παρακάτω ακίνητα και θα υλοποιηθεί με απαλλοτρίωση ενός ακινήτου, 4 δωρεές, 2 αγοραπωλησίες και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά:

Ακίνητο στη θέση “Βούθουλας” στον Ελαιώνα το οποίο θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο στα πλαίσια του έργου της Διπλής Ανάπλασης του Βοτανικού, του οποίου η απαλλοτρίωση χρηματοδοτείται από κονδύλια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ακίνητο της πρώην μεταξοβιομηχανίας Α. ΝΑΘΑΝΑΗΛ & ΣΙΑ στην οδό Αχαρνών 373 με χρήση ως χώρου πρασίνου Ακίνητο στην οδό Αλκιβιάδου 21 με χρήση ως χώρου πρασίνου Ακίνητο στο Λόφο του Στρέφη με χρήση ως χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Λωρίδα στην οδό Πανεπιστημίου με χρήση πεζοδρομίου και πρασιάς Ακίνητο ενσωματωμένο στην Πλατεία Μητροπόλεως προκειμένου να διαμορφωθεί ως κοινόχρηστος χώρος και Ακίνητο στην οδό Παρασκευοπούλου 154, το οποίο σήμερα φιλοξενεί πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθηναίων σηματοδοτεί μια συμφωνία με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για την πόλη. Μετά από τουλάχιστον τρεις δεκαετίες εκκρεμοτήτων και δικαστικών διενέξεων, επιλύονται οριστικά ζητήματα που αφορούν συνολικά επτά δεσμευμένα ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά αποδίδονται πλέον στην πόλη και τους κατοίκους της, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και ενίσχυση χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές της Αθήνας.

Παράλληλα, η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην υλοποίηση της Διπλής Ανάπλασης. Ένα από τα επτά ακίνητα αποτελεί τμήμα του έργου στο Βοτανικό και η διευθέτηση του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού του καθεστώτος επιτρέπει πλέον την ταχύτερη προώθηση μιας εμβληματικής παρέμβασης για το μέλλον της Αθήνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε σχετικά:

«Μετά από την εποικοδομητική μας συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών και αφορούν ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας ενδιαφέροντος του Δήμου. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία που δημιουργεί πραγματική αξία για την πόλη μας, την Αθήνα, και τους πολίτες της.»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:

«Βάζουμε τέλος σε μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες και αποδίδουμε στους κατοίκους της Αθήνας μεγάλα ακίνητα για κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, πλατείες και πεζοδρόμια. Είναι μια συμφωνία που προστατεύει τα οικονομικά του Δήμου και, πάνω απ’ όλα, κερδίζει χώρο για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ευχαριστούμε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για τη συνεργασία και για την έμπρακτη στάση κοινωνικής ευθύνης που επέδειξε».

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