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Με μια νέα μισθολογική παροχή για τις εργαζόμενες μητέρες, η Eurobank επιχειρεί να μετατρέψει τη στήριξη της μητρότητας από εταιρική διακήρυξη σε συγκεκριμένο οικονομικό και επαγγελματικό κίνητρο.

Τη νέα πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, με επιστολή του προς το προσωπικό, παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο παροχών υπό το σύνθημα «Μητρότητα: Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο».

Η επιστολή απευθύνεται στους εργαζομένους της Eurobank και εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία, η οποία έχει ως βασικό στόχο να περιορίσει τις επαγγελματικές και μισθολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απόκτηση παιδιού στην καριέρα μιας γυναίκας. Ειδικότερα, η τράπεζα θεσπίζει αύξηση μισθού κατά 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και κατά 10% με την απόκτηση του δεύτερου, για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την άδεια μητρότητας.

Όπως επισημαίνει ο Φωκίων Καραβίας, η απόκτηση παιδιού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, η οποία για τις εργαζόμενες γυναίκες συνοδεύεται συχνά από προβληματισμούς για την επαγγελματική τους διαδρομή. Η επιστροφή στην εργασία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, καθώς η προσωπική και η επαγγελματική ζωή καλούνται να συνυπάρξουν με διαφορετικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα μισθολογική παροχή φιλοδοξεί να αντισταθμίσει την πιθανή επιβράδυνση της μισθολογικής εξέλιξης που μπορεί να προκύψει από διαδοχικές άδειες μητρότητας.

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην οικονομική ενίσχυση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank υπογραμμίζει ότι ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί πως η μητρότητα δεν θα επηρεάζει τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών ούτε θα περιορίζει τις φιλοδοξίες τους. Για τον λόγο αυτό, η νέα παροχή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Στο ίδιο πλαίσιο διατηρείται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 25.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και των 30.000 ευρώ για τους πολύτεκνους εργαζομένους, ενώ η τράπεζα διαθέτει σειρά παροχών που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της οικογενειακής ζωής: από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την υιοθεσία έως τη γέννηση, τη βρεφική φροντίδα, τις γονικές άδειες, την εκπαιδευτική αριστεία και τη φοιτητική ζωή των παιδιών.

Ο κ. Καραβίας αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα «Μπροστά για την Οικογένεια», μέσω του οποίου η Eurobank αναπτύσσει εδώ και πέντε χρόνια πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, διευρύνοντας τη συνεργασία της με νέους φορείς και εταίρους.

Το μήνυμα της επιστολής είναι ότι η στήριξη της οικογένειας δεν αποτελεί απλώς μια πρόσθετη εταιρική παροχή, αλλά μέρος της εργασιακής κουλτούρας που επιδιώκει να διαμορφώσει η τράπεζα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος, στόχος είναι οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι η απόφαση να γίνουν μητέρες δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην επαγγελματική τους εξέλιξη, αλλά θα βρουν την τράπεζα δίπλα τους σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους.