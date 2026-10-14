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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της Eurobank Equities για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η ισχυρή δυναμική των χορηγήσεων, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η άνοδος των προμηθειών στηρίζουν την κερδοφορία, παρά την ομαλοποίηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης που αναμένεται από το 2027.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της Eurobank Equities, οι συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount έναντι των ιταλικών και ισπανικών ομοειδών τους, ενώ τα περιθώρια ανόδου προς τις νέες τιμές στόχους κυμαίνονται από περίπου 13% έως 34%. Η σύσταση παραμένει Buy για όλες τις τράπεζες που καλύπτονται, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ως κορυφαία επιλογή. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 20,80 ευρώ από 18,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,25 ευρώ από 11,10 ευρώ. Για την Optima Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 16,55 ευρώ από 11,60 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,75 ευρώ από 11,60 ευρώ.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση

Η ανάπτυξη των εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε ισχυρή στο δεύτερο τρίμηνο, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν αύξηση περίπου 9%-14% σε ετήσια βάση. Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε κοντά στο 8%, ενώ η Optima Bank σημείωσε αύξηση 37%, με τις τράπεζες να έχουν ήδη καλύψει περίπου το 70% των στόχων τους για το σύνολο του 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους των συστημικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 3%-6% σε τριμηνιαία βάση, με στήριξη από την αύξηση των όγκων, τις τοποθετήσεις σε τίτλους και τα ανθεκτικά περιθώρια δανεισμού. Παράλληλα, οι οργανικές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4%-20%, χάρη στο transaction banking, τα επενδυτικά προϊόντα, τις χρηματοδοτήσεις και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Για το 2026 εκτιμάται απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12%-16,7% για τις συστημικές τράπεζες, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου και την Optima Bank οι αντίστοιχες προβλέψεις ανέρχονται σε 17,6% και 26,6%.

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αναμένεται να οδηγήσει σε απότομη υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης. Ο ρυθμός αύξησης των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 8,6% το 2026 σε 7,6% το 2027 και 7% το 2028.

Η Ελλάδα έχει λάβει 11,7 δισ. ευρώ από συνολική κατανομή δανείων 17,7 δισ. ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί συμφωνίες που αφορούν επενδύσεις 29,2 δισ. ευρώ. Από αυτές, 13,2 δισ. χρηματοδοτούνται από δάνεια του RRF, 9,4 δισ. από τραπεζικό δανεισμό και 6,6 δισ. από ίδια κεφάλαια επενδυτών.

Μεγαλύτερος κίνδυνος θεωρείται ενδεχόμενη καθυστέρηση επενδύσεων το 2027 λόγω πολιτικής αβεβαιότητας. Σε σενάριο επενδυτικής υστέρησης 5%, η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα περιοριζόταν κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και η πιστωτική επέκταση κατά 0,36 μονάδες, παραμένοντας πάντως θετικές στο 1,4% και 7,2% αντίστοιχα.

Αποτιμήσεις

Οι εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη της περιόδου 2026-2028 αναβαθμίζονται κατά περίπου 2%-6%, λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους, ενισχυμένων προμηθειών και καλύτερου ελέγχου του κόστους.

Μετά το ράλι περίπου 32% από την αρχή του έτους, οι συστημικές τράπεζες αποτιμώνται περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και στις 1,46 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, εξακολουθώντας να εμφανίζουν discount περίπου 14% και 12% έναντι των ιταλικών και ισπανικών τραπεζών αντίστοιχα.

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