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Τα καλά νέα από τα μερίσματα των εταιριών δεν σταματούν στις τακτικές διανομές που ξεκίνησαν από την Άνοιξη και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και συνέχεια. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, η Allwyn, η Profile η Jumbo και ο Παπουτσάνης έχουν ανακοινώσει την διανομή μέρους της φετινής τους κερδοφορίας ή επιστροφής κεφαλαίου ενώ στις εταιρίες που απομένουν για να κλείσει ο κύκλος των περυσινών τακτικών διανομών περιλαμβάνονται οι Αττικές Εκδόσεις (0,02 ευρώ/μετοχή), η Moda Bagno (0,07) και η Unibios. Η Νάκας κλείνει χρήση τον Ιούνιο και με βάση την πρόσφατη πρακτική διανομής μερισμάτων αλλά και την κερδοφορία της θα πρέπει να αναμένεται μια χρηματική διανομή κοντά στα 25 λεπτά ανά μετοχή.

Πέρα από τις εισηγμένες που έχουν ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις τους, σημαντική συμβολή στην επίτευξη αυτής της επίδοσης αναμένεται να έχουν και φέτος οι τράπεζες. Οι περυσινές χρηματικές διανομές εκτιμάται ότι όχι μόνο θα επαναληφθούν, αλλά θα κινηθούν και σε υψηλότερα επίπεδα, δεδομένης της αύξησης του ποσοστού των καθαρών κερδών που προορίζεται για μερίσματα και επαναγορές ιδίων μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα:

• Η Alpha Bank έχει σχηματίσει στο πρώτο εξάμηνο πρόβλεψη διανομής €273 εκατ., ίση με 55% των δημοσιευμένων καθαρών κερδών ύψους €497 εκατ. Παράλληλα, προτείνει ενδιάμεσο μέρισμα €124 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 25% των κερδών εξαμήνου και αποτελεί μέρος—όχι πρόσθετο ποσό—της συνολικής πρόβλεψης. Η Αlpha bank ανακοίνωσε ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος στις 30 Νοεμβρίου.

• Η Eurobank δεν εμφανίζει τον δείκτη αριθμητικά αλλά προκύπτει από τη μεταβολή των εποπτικών κεφαλαίων. Η κερδοφορία του Q2 πρόσθεσε 76 μoνάδες βάσης, ενώ η πρόβλεψη διανομής αφαίρεσε 42 μ.β. Επομένως, το ενσωματωμένο payout διαμορφώνεται σε περίπου 55%, έναντι περίπου 50% για το 2025. Η Eurobank ανακοίνωσε ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος στις 7 Δεκεμβρίου.

• Η Εθνική Τράπεζα έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ποσοστό διανομής 60% επί των κερδών του πρώτου εξαμήνου έναντι περίπου 50% το 2025. Η τράπεζα εμφανίζει επιπλέον ειδικό πρόγραμμα επαναγοράς €300 εκατ., το οποίο συνδέεται με πλεονάζον κεφάλαιο και παρουσιάζεται χωριστά από το κανονικό payout accrual.

• Η Πειραιώς έχει ενσωματώσει payout 57% και προβλέπει χρηματική διανομή περίπου €650 εκατ. από τα κέρδη του 2026. Για το 2025, η Πειραιώς διένειμε €0,40 ανά μετοχή, με καθαρά κέρδη ανά μετοχή €0,82, δηλαδή payout περίπου 49%. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν είχε μοιράσει πέρυσι προμέρισμα

• Η Τράπεζα Κύπρου έχει σχηματίσει πρόβλεψη κανονικής διανομής ίση με 70% των προσαρμοσμένων επαναλαμβανόμενων κερδών του 2026. Προβλέπει επίσης δυνατότητα πρόσθετης διανομής έως 20%, ανεβάζοντας το συνολικό δυνητικό payout έως 90%.Το ενδιάμεσο μέρισμα ανέρχεται σε €0,24 ανά μετοχή ή περίπου €105 εκατ., αντιπροσωπεύοντας 44% των κερδών του πρώτου εξαμήνου(αποκοπή 21 Σεπτεμβρίου). Το 44% δεν αποτελεί τον τελικό payout ratio του έτους, αλλά μόνο το μέρος που διανέμεται προκαταβολικά. Για το 2025, το payout ήταν 70%, με συνολικό μέρισμα €0,70 ανά μετοχή ή €305 εκατ.

Παράλληλα το ισχυρό δεύτερο και τρίτο τρίμηνο των εταιρειών διύλισης θα πρέπει να μας προϊδεάσει για την διανομή καλύτερων προμερισμάτων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου. Πέρυσι η Motor Oil και η Helleniq Energy είχαν διανείμει προμερίσματα 0,35 και 0,20 ευρώ ανά μετοχή και φέτος η κερδοφορία θα επέτρεπε την προσαύξηση τους κατά 25% με 30%.

Τέλος το γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά ενδεχομένως να «πείσει» και άλλες διοικήσεις εισηγμένων να προχωρήσουν σε διανομές μερισμάτων ή επιστροφών κεφαλαίου προς το τέλος της χρονιάς.

Οι προγραμματικές δηλώσεις μέρους της αντιπολίτευσης για την αύξηση της φορολογίας επί των διανεμόμενων κερδών ενδέχεται να επισπεύσει σχετικές αποφάσεις, καθώς οι εταιρείες θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο, ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Συμπερασματικά, οι χρηματικές διανομές εκτιμάται ότι θα υπερβούν τον περυσινό πήχη των €1,2 δισ., καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τις χειμερινές διανομές και προσφέροντας ακόμη μία θετική ανάγνωση για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

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