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Σε νέα αναβάθμιση των εκτιμήσεων και των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Euroxx, διατηρώντας θετική στάση για το σύνολο του κλάδου και εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν πλέον premium αποτίμηση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών. Η χρηματιστηριακή αυξάνει κατά περίπου 20% κατά μέσο όρο τις τιμές στόχους, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τις αναβαθμισμένες προβλέψεις κερδοφορίας και το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων.

Η Euroxx διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τράπεζες. Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στη Eurobank, για την οποία η νέα τιμή στόχος ανέρχεται στα 6,30 ευρώ από 5,30 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 32%. Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος αυξάνεται στα 22 ευρώ από 19,40 ευρώ, με δυνητική άνοδο 26%. Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,80 ευρώ από 5,20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου στο 23%, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 13 ευρώ από 11 ευρώ, με δυνητική απόδοση 21%.

Το discount που μπορεί να μετατραπεί σε premium

Η βασική επενδυτική θέση της Euroxx είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών, παρότι εμφανίζουν ανώτερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ισχυρότερο μακροοικονομικό υπόβαθρο, υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίων και ελκυστικότερες διανομές προς τους μετόχους.

Με βάση αυτά τα θεμελιώδη μεγέθη, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο ελληνικός κλάδος θα μπορούσε να αποτιμάται με premium περίπου 15% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, αντί για το discount που εξακολουθεί να καταγράφεται στην αγορά. Η εύλογη αποτίμηση τοποθετείται περίπου στις 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027.

Σήμερα ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται, με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, περίπου στις 11,3 φορές τα κέρδη του 2026, στις 10,2 φορές το 2027 και στις 9,2 φορές το 2028. Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από 15,6% το 2026 σε 16,4% το 2027 και 16,9% το 2028.

Κέρδη με ρυθμό περίπου 10%

Κεντρικός άξονας της επενδυτικής υπόθεσης παραμένει η δυνατότητα των τραπεζών να διατηρήσουν βιώσιμη αύξηση της καθαρής κερδοφορίας. Η Euroxx έχει αναβαθμίσει κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό τις προβλέψεις της μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη μπορούν να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% έως το 2028.

Η πιστωτική επέκταση παραμένει ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης. Το corporate banking εξακολουθεί να οδηγεί τη ζήτηση για νέα δάνεια, ενώ αρχίζουν να διακρίνονται πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης και στη στεγαστική πίστη. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να αυξάνουν τους όγκους εργασιών και να αντισταθμίζουν σταδιακά την πίεση που μπορεί να προκύψει στα περιθώρια επιτοκίου από τη μεταβολή του επιτοκιακού κύκλου.

Παράλληλα, η επόμενη φάση της ανάπτυξης δεν θα προέλθει μόνο από τα καθαρά έσοδα τόκων. Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και άλλες μη επιτοκιακές πηγές αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για τον κλάδο. Η Euroxx θεωρεί ότι η υγιής ανάπτυξη των προμηθειών θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την πιστωτική επέκταση και θα συμβάλει στη διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα.

Γιατί ξεχωρίζει η Eurobank

Η Eurobank εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κυρίως λόγω της χαμηλότερης αποτίμησής της σε όρους κερδών και της ισχυρής περιφερειακής παρουσίας της.

Η τράπεζα αποτιμάται στις 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, στις 9,9 φορές το 2027 και στις 8,8 φορές το 2028, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να κινηθεί από 16,5% το 2026 σε 16,9% το 2028.

Η Εθνική εμφανίζει τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2028, στο 17,2%, ενώ Πειραιώς και Eurobank βρίσκονται στο 16,9%. Η Alpha Bank κινείται χαμηλότερα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να εκτιμάται στο 13,7% το 2028, διατηρώντας ωστόσο σημαντικό περιθώριο βελτίωσης έναντι των σημερινών επιπέδων.

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