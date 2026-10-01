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Η CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, χαρακτήρισε την πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία παράδειγμα των αποτελεσμάτων που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις.

Μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε μέσω του LinkedIn στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στην αυξανόμενη ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τον ρόλο της Citi ως στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας επί περισσότερες από έξι δεκαετίες. Στη συνάντηση συμμετείχε από την πλευρά της Citi και ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρηματικής της Citi για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου.

Jane Fraser: Η πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις

«Η πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις. Την περασμένη εβδομάδα, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησα μαζί του τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται πίσω από την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έδωσαν στην Ελλάδα μια ισχυρή, ηγετική φωνή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η Citi στηρίζει την Ελλάδα για πάνω από έξι δεκαετίες, σε καλές και δύσκολες χρονιές, ως στρατηγικός εταίρος του ελληνικού κράτους, του τραπεζικού συστήματος και των κορυφαίων εταιρειών της χώρας. Σήμερα, η δυναμική που παρουσιάζει η χώρα ενισχύεται παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις, καθώς από τη μία πλευρά οι ελληνικές εταιρείες επιδιώκουν να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και από την άλλη οι εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς βλέπουν όλο και περισσότερο την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις.

Σας ευχαριστώ, κύριε Μητσοτάκη, για την ανταλλαγή απόψεων και που μοιραστήκατε μαζί μου το όραμά σας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Ελλάδα».

Συνάντηση της Jane Fraser με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι

Στο πλαίσιο των επαφών της η CEO της Citi Jane Fraser συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, με μέλη της κυβέρνησής του και κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που αφορούν την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το U.S. Chamber of Commerce και τη Διεθνή Συμβουλευτική Ομάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων και την Οικονομική Ανάπτυξη της Ουκρανίας.

Η Citi δραστηριοποιείται στην Ουκρανία για περισσότερα από 25 χρόνια και διατήρησε αδιάλειπτα τη λειτουργία της στη χώρα μέχρι σήμερα.

«Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι και μέλη της κυβέρνησής του», δήλωσε η Jane Fraser, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Citi. «Τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό για την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο ουκρανικός λαός, καθώς και για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να προστατεύσει τη χώρα και το μέλλον της. Κοιτάζοντας μπροστά, ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας. Η Citi επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια κινητοποιώντας επενδύσεις, βοηθώντας στη μετατροπή των προτεραιοτήτων της χώρας σε χρηματοδοτήσιμα επενδυτικά έργα και στηρίζοντας ουκρανικές επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα της ειρήνης δεν μπορεί να περιμένει. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της οικονομίας που θα προκύψει όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει».

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από τις Citi, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera και McKinsey & Company, καθώς και εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, της U.S. International Development Finance Corporation, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

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