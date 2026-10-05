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Τη διεύρυνση του ρόλου των αναπτυξιακών τραπεζών στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της άμυνας και ασφάλειας έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στην υψηλού επιπέδου συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων για τις ΜμΕ (NEFI), στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περίπου €2 δισ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία μέσω μόχλευσης μπορούν να οδηγήσουν σε περίπου €7 δισ. χρηματοδοτήσεων για την ελληνική οικονομία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο κ. Ζαββός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης Πυλώνων (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο. Όπως τόνισε, η εμπειρία αυτή δείχνει στην πράξη ότι η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους για την πραγματική οικονομία.

«Αυτό μπορεί να επιτύχει η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση, και αυτό πρέπει το επόμενο πλαίσιο να καταστήσει κανόνα και όχι εξαίρεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τρεις προτεραιότητες για το 2028-2034

Με το βλέμμα στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες για τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Η πρώτη αφορά τη συνοχή, με τους ευρωπαϊκούς πόρους να πρέπει, όπως είπε, να φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις τοπικές οικονομίες και στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά χρηματοδοτικά κενά.

Η δεύτερη αφορά την ανταγωνιστικότητα, με αιχμή την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τις προηγμένες τεχνολογίες, την ενέργεια, την άμυνα και την ασφάλεια.

Η τρίτη αφορά την εξωτερική οικονομική δράση της Ευρώπης, μέσω εργαλείων όπως το Global Europe, με στόχο τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτός ΕΕ, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες και στην Ουκρανία.

Για τον κ. Ζαββό, οι τρεις αυτές κατευθύνσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν απομονωμένα. Απαιτούν στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της ΕΤΕπ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν πρόσφατα οι ενώσεις NEFI, AECM, EAPB και ELTI, οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά 89 αναπτυξιακά ιδρύματα. Κεντρικό αίτημα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία να ενσωματώνονται εξαρχής στα νέα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης, με τις αναπτυξιακές τράπεζες να συμμετέχουν στον σχεδιασμό από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, ο κ. Ζαββός τάχθηκε υπέρ της σημαντικής ενίσχυσης του InvestEU, στα τουλάχιστον €40 δισ., έναντι των €17 δισ. που, όπως ανέφερε, προβλέπονται σήμερα.

«Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει στην παγίδα της μεσαίας τεχνολογίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έκθεση του Mario Draghi για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο η Ευρώπη να παραμείνει εγκλωβισμένη στην «παγίδα της μεσαίας τεχνολογίας»: να διατηρεί ισχυρή θέση σε ώριμους κλάδους, αλλά να καθυστερεί στη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες, στην κλιμάκωση καινοτόμων επιχειρήσεων και στη μετατροπή της έρευνας σε παραγωγή.

Όπως υποστήριξε, η έξοδος από αυτή την παγίδα απαιτεί ταυτόχρονα χρηματοδότηση και πολιτικές, με έμφαση στην υπομονετική χρηματοδότηση και στον επιμερισμό κινδύνου, ώστε να κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΑΤ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζοντας ότι το κέντρο βάρους του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να μετατοπιστεί περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, με τις αναπτυξιακές τράπεζες να αναλαμβάνουν ρόλο εταίρων υλοποίησης.

«Δεν πρόκειται για ανταγωνισμό με τη συνοχή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην καινοτομία, με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την πολιτική συνοχής.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε παράγοντα που μπορεί να αναδιαμορφώσει την οικονομία, την επιστήμη και τη γεωπολιτική πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Το ζητούμενο για την Ευρώπη, όπως είπε, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά η δυνατότητα να τη μετατρέψει σε παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναπτυξιακές τράπεζες μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, των καινοτόμων επιχειρήσεων και των τεχνολογικών δυνατοτήτων, αλλά και στη διάχυση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να περιορίζεται στον φόβο απώλειας θέσεων εργασίας. Το ζητούμενο είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας να ενισχύει την ανθρώπινη εργασία και την παραγωγικότητα, με παράλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες, δια βίου μάθηση και κατάρτιση.

«Η πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι πλέον απλώς αν θα ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα οικοδομήσει την ικανότητα να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και υπεύθυνα», σημείωσε.

Από τη χρηματοδότηση στην «έξυπνη» αναπτυξιακή τράπεζα

Η νέα πραγματικότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΤ, απαιτεί και αλλαγή του ίδιου του μοντέλου λειτουργίας των αναπτυξιακών τραπεζών.

Όπως είπε, θα πρέπει να επεκτείνουν τη χρηματοδότησή τους στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, αλλά και να μετατραπούν σε «έξυπνες αναπτυξιακές τράπεζες», ικανές να αντιλαμβάνονται τις γρήγορες αλλαγές στην οικονομία και να τις μετατρέπουν σε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ίδιες τις τράπεζες για την αξιολόγηση κινδύνου και την κατανομή κεφαλαίων, όπως τόνισε, πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, ανθεκτικότητα και ανθρώπινη λογοδοσία, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν δημόσιο χρήμα και δημόσια εμπιστοσύνη.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι αναπτυξιακές τράπεζες δεν θα έχουν μόνο ρόλο χρηματοδότη. Μπορούν να λειτουργήσουν και ως πλατφόρμες πρόσβασης των ΜμΕ σε τεχνολογία, δεδομένα, τεχνογνωσία και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, που πολλές μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν μόνες τους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ζαββός έθεσε το ευρύτερο ζήτημα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης: δεν αρκεί, όπως είπε, να κινητοποιούνται περισσότερα κεφάλαια. Το κρίσιμο είναι να καταστούν χρηματοοικονομικά βιώσιμες οι επενδύσεις που είναι στρατηγικά αναγκαίες για την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική μεταβάλλει τα δεδομένα για τις υποδομές, την τεχνολογία και τη βιομηχανική παραγωγή.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις κοινές στρατηγικές ανάγκες και η εθνική αναπτυξιακή χρηματοδότηση καλούνται, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΤ, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, μετατρέποντας τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε επενδύσεις, καινοτομία και παραγωγική ικανότητα.

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