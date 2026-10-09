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Θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η HSBC στη νέα στρατηγική της για τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη τόσο της οικονομίας όσο και των τραπεζών συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί για τις διεθνείς τραπεζικές αγορές, η HSBC κατατάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία «Positive», μαζί με αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Για την Ελλάδα, ο οίκος σημειώνει ότι η δυναμική της οικονομίας είναι θετική, ενώ οι αποτιμήσεις κρίνονται ελκυστικές.

Νέες εισροές από διεθνή κεφάλαια

Ένας από τους βασικούς καταλύτες που επισημαίνει η HSBC είναι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών. Στο μοντέλο της, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερή δυναμική κερδοφορίας, θετική οικονομική δυναμική λόγω και της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής στήριξης, ενώ ως βασικός καταλύτης αναφέρονται οι πρόσθετες εισροές από κεφάλαια που επενδύουν σε αναπτυγμένες αγορές.

Η επίδραση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αποδόσεις. Από τις 2 Ιουλίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν κατά περίπου 6% έναντι του διεθνούς τραπεζικού δείκτη αναφοράς, επίδοση την οποία η HSBC συνδέει άμεσα με την αναταξινόμηση της αγοράς από STOXX και FTSE στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών.

Παραμένουν φθηνές σε σχέση με τα θεμελιώδη

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το συμπέρασμα της HSBC για τις αποτιμήσεις. Με βάση το μοντέλο που συγκρίνει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων προσαρμοσμένη για το κόστος κεφαλαίου με τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται αισθητά χαμηλότερα από τη θεωρητική «δίκαιη» αποτίμηση.

Η HSBC τοποθετεί μάλιστα τις ελληνικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες της Νότιας Κορέας, της Ευρώπης συνολικά, της Βραζιλίας και του Μεξικού μεταξύ εκείνων που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη απόκλιση προς τα κάτω από τη «δίκαιη» αποτίμηση που προκύπτει από το μοντέλο της.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη τιμής προς κέρδη 10,9 φορές για το 2026 και 9,9 φορές για το 2027, ενώ ο δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία υποχωρεί από 1,6 φορές το 2026 σε 1,5 φορές το 2027 και 1,3 φορές το 2028.

Παράλληλα, η HSBC προβλέπει μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% σε όλη την περίοδο 2026-2028, με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση να αυξάνεται από 5% το 2026 σε 6% το 2027 και 7% το 2028.

Αυξάνονται οι διανομές προς τους μετόχους

Θετικό στοιχείο αποτελεί και η προοπτική υψηλότερων διανομών κεφαλαίου. Η HSBC υπολογίζει συνολικό payout ratio 59% για το 2026, το οποίο αυξάνεται σε 63% το 2027 και 66% το 2028. Η βασική κατεύθυνση είναι για συνολικές διανομές τουλάχιστον 50%, με τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών να εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.

Θετική και η επίδραση υψηλότερων επιτοκίων

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν επίσης θετική, αν και όχι από τις υψηλότερες διεθνώς, ευαισθησία σε μια παράλληλη αύξηση της καμπύλης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Η Ελλάδα βρίσκεται στη θετική πλευρά της κατάταξης τόσο για τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και για τα καθαρά κέρδη, σε αντίθεση με αγορές όπως η Γαλλία ή η Σαουδική Αραβία όπου η επίδραση είναι αρνητική.

Η συνολική εικόνα της HSBC για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο παραμένει θετική, καθώς τα βελτιούμενα θεμελιώδη, οι ελκυστικές αποτιμήσεις, οι υψηλότερες διανομές κεφαλαίου και οι νέες πιθανές εισροές από διεθνή κεφάλαια συνθέτουν ένα επενδυτικό προφίλ που εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια επαναξιολόγησης.

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