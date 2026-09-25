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Ισχυρότερη δυναμική από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει η ελληνική τραπεζική αγορά, με την πιστωτική επέκταση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τις καταθέσεις να επιταχύνονται περαιτέρω τον Αύγουστο. Η Jefferies αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις τόσο στην αύξηση των δανείων όσο και στη διεύρυνση της καταθετικής βάσης.

Η εικόνα στα δάνεια

Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη εντοπίζεται στην επιχειρηματική πίστη και στις εταιρικές καταθέσεις. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις παρέμεινε διψήφιος τον Αύγουστο, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση άνω του 27%, επίδοση που ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών.

Συνολικά, ο προσαρμοσμένος ρυθμός αύξησης των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 7,2% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, από 7,4% τον Ιούλιο. Παρά τη μικρή επιβράδυνση, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να κινείται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από το 3,6% της Ευρωζώνης. Υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν μόνο η Ιρλανδία με 8,9% και η Πορτογαλία με 8,8%.

Η εικόνα αυτή στηρίζεται κυρίως στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι 10,7% τον προηγούμενο μήνα. Ο αντίστοιχος ρυθμός στην Ευρωζώνη περιορίστηκε στο 4,2% από 4,4% τον Ιούλιο, γεγονός που διατηρεί μεγάλη την απόσταση μεταξύ της ελληνικής αγοράς και του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αντίθετα, η πιστωτική επέκταση προς τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει πιο συγκρατημένη. Ο ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο 2,6%, από 2,7% τον Ιούλιο, χαμηλότερα από το 3,1% που καταγράφεται συνολικά στην Ευρωζώνη. Η διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρηματικών και λιανικών χορηγήσεων παραμένει συνεπώς έντονη, με την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς δανείων να καθοδηγείται πρωτίστως από τον εταιρικό τομέα.

Σε μηνιαία βάση, πάντως, τα στοιχεία είναι σαφώς πιο ήπια. Το συνολικό υπόλοιπο δανείων στην Ελλάδα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Αύγουστο, μετά την υποχώρηση κατά 1,5% τον Ιούλιο. Τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 0,2%. Η εξέλιξη δεν αλλάζει, ωστόσο, την εικόνα του ισχυρού ετήσιου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης.

Ισχυρή επιτάχυνση στις καταθέσεις

Ακόμη πιο έντονη είναι η διαφοροποίηση της Ελλάδας στο σκέλος των καταθέσεων. Ο συνολικός ετήσιος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 8,8% τον Αύγουστο, από 8,2% τον Ιούλιο. Η Ελλάδα βρέθηκε έτσι στη δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται, πίσω από την Ιρλανδία με 9,4% και πάνω από την Πορτογαλία με 6,2%.

Η τάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη εικόνα της Ευρωζώνης, όπου η αύξηση των καταθέσεων επιβραδύνθηκε στο 5% από 5,6% τον Ιούλιο. Η κάμψη σε επίπεδο Ευρωζώνης προήλθε κυρίως από τις εταιρικές καταθέσεις, των οποίων ο ετήσιος ρυθμός περιορίστηκε στο 5,1% από 6%, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών επιβραδύνθηκαν στο 3% από 3,4%.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι εταιρικές καταθέσεις συνέχισαν να επιταχύνονται. Η αύξησή τους έφτασε στο εντυπωσιακό 27,2% σε ετήσια βάση, από 24,5% τον Ιούλιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίδοση στο δείγμα της Jefferies και για επίπεδο πολλαπλάσιο του 5,1% που καταγράφεται συνολικά στην Ευρωζώνη.

Οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν επίσης, αν και με χαμηλότερο ρυθμό. Η ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 4% τον Ιούλιο, παραμένοντας πάντως υψηλότερη από το 3% της Ευρωζώνης.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πιστωτική επέκταση παραμένει ανθεκτική, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτάχυνση. Η συνολική αύξηση των δανείων παρέμεινε στο 3,6% τον Αύγουστο, με τα επιχειρηματικά δάνεια να επιβραδύνονται στο 4,2% και τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών να παραμένει σταθερή στο 3,1%. Η Jefferies επισημαίνει παράλληλα ότι ο Αύγουστος είναι εποχικά αδύναμος μήνας, με τα συνολικά δάνεια στην Ευρωζώνη να μειώνονται κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαφοροποιείται. Η διψήφια ανάπτυξη της επιχειρηματικής πίστης, σε συνδυασμό με την έντονη ενίσχυση των εταιρικών καταθέσεων, διαμορφώνει μια εικόνα ταχύτερης πιστωτικής και καταθετικής επέκτασης από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών, με την εγχώρια τραπεζική αγορά να διατηρεί υψηλή ρευστότητα και ισχυρό ρυθμό χρηματοδότησης της οικονομίας.

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