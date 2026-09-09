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Οι περισσότερες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά στις διεθνείς αγορές, ακολουθώντας τη θετική δυναμική των κεφαλαιαγορών, με τους σχετικούς δείκτες να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Σύμφωνα με το μηνιαίο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε σε μηνιαία βάση κατά 5,60%, ξεπερνώντας την επίδοση του ευρύτερου δείκτη εμπορευμάτων, ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,74%.

Ωστόσο, δεν κινήθηκαν όλες οι αγορές προς την ίδια κατεύθυνση. Το σιτάρι, η σόγια και τα βοοειδή αποτέλεσαν τις βασικές εξαιρέσεις, καθώς οι τιμές τους υποχώρησαν λόγω των βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς.

Παρά την αυξημένη παραγωγή σε ορισμένες κατηγορίες, οι κλιματικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα, διατηρώντας την αγορά ευάλωτη σε απότομες μεταβολές.

Στο επίκεντρο η πιθανή επιστροφή του El Niño

Ο σημαντικότερος παράγοντας που παρακολουθούν οι αγορές είναι η πιθανή επανεμφάνιση του καιρικού φαινομένου El Niño, καθώς οι επιπτώσεις του στις καλλιέργειες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων.

Η αμερικανική NOAA εκτιμά πιθανότητα επανεμφάνισης του φαινομένου σε ποσοστό 90% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το ενδιαφέρον των επενδυτών και των παραγωγών αναμένεται πλέον να επικεντρωθεί στην ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου, καθώς η επίδρασή του στις σοδειές θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών.

Παράλληλα, τα αποθέματα βασικών μαλακών εμπορευμάτων παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος λιπασμάτων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τους κινδύνους για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έντονες ανοδικές κινήσεις σε περίπτωση διαταραχών στην παραγωγή ή στις μεταφορές.

Διαφορετικές τάσεις ανά προϊόν

Η αγορά του σιταριού εμφανίζεται επαρκώς εφοδιασμένη, γεγονός που περιορίζει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ωστόσο, ο κίνδυνος ανατροπής παραμένει σε περίπτωση γεωπολιτικής κλιμάκωσης ή δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τη ζάχαρη, με βασικό ανοδικό κίνδυνο την πιθανή εξασθένηση των μουσώνων στην Ινδία και την Ταϊλάνδη λόγω του El Niño, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή.

Στο καλαμπόκι, η αναμενόμενη ικανοποιητική σοδειά αναμένεται να λειτουργήσει περιοριστικά για τις τιμές, ενώ στη σόγια η ισχυρή ζήτηση από τη βιομηχανία επεξεργασίας, η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και οι σταθερές κινεζικές εισαγωγές αναμένεται να προσφέρουν στήριξη.

Κλιματικοί κίνδυνοι απειλούν την προσφορά

Η αγορά χυμού πορτοκαλιού φαίνεται να εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης, όμως η περίοδος τυφώνων στις ΗΠΑ διατηρεί αυξημένους τους κινδύνους για την προσφορά.

Αντίστοιχα, στο ρύζι, η πιθανή μείωση των βροχοπτώσεων στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή και να εντείνει τις παγκόσμιες ανισορροπίες στην επισιτιστική ασφάλεια.

Το βαμβάκι διατηρεί ευνοϊκές προοπτικές, καθώς η ζήτηση για ίνες εξακολουθεί να στηρίζει τις τιμές.

Στα βοοειδή, η συρρίκνωση της παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές, ωστόσο η χαμηλότερη ζήτηση από την Ασία και οι υψηλές αποτιμήσεις αναμένεται να περιορίσουν την περαιτέρω άνοδο.

Συνολικά, οι αγορές αγροτικών προϊόντων βρίσκονται σε μια περίοδο όπου η ισορροπία μεταξύ αυξημένης παραγωγής, κλιματικών κινδύνων και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων θα καθορίσει την επόμενη κίνηση των τιμών.

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