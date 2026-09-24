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Με ένα απλό βλέμμα στο τερματικό πληρωμών μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν τις αγορές τους οι πελάτες της Revolut στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η ψηφιακή τράπεζα επεκτείνει το οικοσύστημα του Revolut Pay με τη νέα λειτουργία Pay with Smile, εισάγοντας την αναγνώριση προσώπου ως μέσο εξουσιοδότησης πληρωμών.

Η νέα υπηρεσία, που λανσάρεται από σήμερα στη βρετανική αγορά, επιτρέπει στους χρήστες που θα την ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής Revolut να πληρώνουν σε φυσικά καταστήματα χωρίς πορτοφόλι, κάρτα ή κινητό τηλέφωνο. Η ταυτοποίηση γίνεται με βάση το Selfie ID που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στη Revolut.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε η βιομετρική ταυτοποίηση να πραγματοποιείται με ασφάλεια, ενώ, σύμφωνα με τη Revolut, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών δεν αποθηκεύονται από τους εμπόρους ή τρίτους. Οι συναλλαγές υποστηρίζονται από κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και η διαδικασία διαχειρίζεται μέσω της εφαρμογής της Revolut.

Το νέο στοίχημα είναι οι έμποροι

Το ενδιαφέρον της νέας υπηρεσίας δεν περιορίζεται στην εμπειρία του καταναλωτή. Η Revolut επιχειρεί παράλληλα να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στην υποδομή των πληρωμών των επιχειρήσεων, προσφέροντας μηδενικές χρεώσεις επεξεργασίας για τις συναλλαγές μέσω Pay with Smile.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μικρές και ανεξάρτητες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους περιορισμού του λειτουργικού κόστους, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Η Revolut συνδέει τη νέα υπηρεσία με το Revolut Register, το νέο σύστημα POS που διαθέτει στη βρετανική αγορά.

Πρόκειται για ένα αρθρωτό σύστημα ταμείου με δύο οθόνες, το οποίο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε μία υποδομή τις πληρωμές, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τη διαχείριση του καταστήματος. Το σύστημα διαθέτει επίσης ενσωματωμένη εφεδρική σύνδεση eSIM, ώστε να περιορίζονται τα προβλήματα συνδεσιμότητας και οι διακοπές λειτουργίας των τερματικών σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Από το κινητό στο πρόσωπο

Η εξέλιξη του Revolut Pay δείχνει και τη μετατόπιση που επιχειρείται στον χώρο των πληρωμών: από την κάρτα και το κινητό προς βιομετρικές μορφές ταυτοποίησης. Στην περίπτωση του Pay with Smile, ο πελάτης ενεργοποιεί πρώτα τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής και στη συνέχεια μπορεί να ολοκληρώνει τις αγορές του κοιτάζοντας το ειδικό τερματικό.

Για τη Revolut, το πλεονέκτημα είναι διπλό: από τη μία πλευρά μειώνονται τα βήματα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και από την άλλη δημιουργείται ένα ακόμη σημείο σύνδεσης του καταναλωτή με το οικοσύστημα της εταιρείας.

Μάλιστα, οι συναλλαγές μέσω Pay with Smile προσφέρουν τριπλάσια RevPoints (3x) στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Revolut.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Πληρωμών της Revolut Business, υπογραμμίζει ότι η εταιρεία επιχειρεί να επεκτείνει το Revolut Pay και να αντικαταστήσει τα «ξεπερασμένα και κατακερματισμένα» συστήματα ταμείων με μια ενιαία εμπειρία πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Το Revolut Register διατίθεται στη βρετανική αγορά με έκπτωση 50% για όσους εμπόρους αποκτούν το πρώτο τους τερματικό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η τιμή διαμορφώνεται στις 349,50 λίρες πλέον ΦΠΑ, έναντι προτεινόμενης λιανικής τιμής 699 λιρών πλέον ΦΠΑ.

Έτσι, το νέο εγχείρημα της Revolut δεν αφορά μόνο έναν ακόμη τρόπο πληρωμής. Συνδέει βιομετρική ταυτοποίηση, POS, τραπεζικές υπηρεσίες και πρόγραμμα επιβράβευσης σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, με στόχο να μεταφέρει ένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής συναλλαγής –από την πληρωμή μέχρι το ταμείο του καταστήματος– στην πλατφόρμα της.

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