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Επί του πιεστηρίου θα είναι τελικώς οι προτάσεις των servicers για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, καθώς η αγορά αναμένει το πλήρες θεσμικό πλαίσιο που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να καθορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται οι εταιρείες διαχείρισης, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τα πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους.

Ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα η τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος ορισμένες από τις βασικές ανησυχίες του κλάδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την πραγματική εικόνα παλαιών οφειλών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι servicers θα μπορούν να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία των ρυθμίσεων και των ανακτήσεων.

Ο «γρίφος» της ιστορικότητας των παλαιών οφειλών

Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τους servicers είναι η ιστορικότητα του χρέους, κυρίως σε περιπτώσεις πολύ παλαιών δανείων, με διαδοχικές μεταπτώσεις όπου η παρακολούθηση της οφειλής σε βάθος χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκια που έχουν περάσει από διαφορετικά στάδια, αλλαγές πιστωτών και διαχειριστών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα παλαιότερα δεδομένα δεν είναι πλήρως ψηφιοποιημένα.

Στις περιπτώσεις όπου η ιστορικότητα του χρέους είναι αντικειμενικά δύσκολο να καταγραφεί με ακρίβεια, οι εταιρείες διαχείρισης αναμένεται να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η χρήση ενός συγκεκριμένου και ενιαίου αλγορίθμου υπολογισμού, ώστε να υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της οφειλής στις περιπτώσεις όπου τα ιστορικά στοιχεία παρουσιάζουν κενά.

Το ζητούμενο για την αγορά είναι οι κανόνες να είναι εφαρμόσιμοι στην πράξη και να μην οδηγήσουν σε νέες αμφισβητήσεις για το ύψος των απαιτήσεων.

Στο ραντάρ και οι ανακτήσεις του «Ηρακλή»

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα που τέθηκε στη συζήτηση αφορά τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι νέες ρυθμίσεις στις ανακτήσεις των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», τις οποίες η Πολιτεία παρακολουθεί στενά.

Από την πλευρά του υπουργείου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, επιχειρήθηκε να δοθούν διαβεβαιώσεις ότι το νέο πλαίσιο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ανακτήσεις. Το θέμα, πάντως, παραμένει ψηλά στην ατζέντα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στους κανόνες διαχείρισης θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων.

15% προκαταβολή και πανωτόκια

Σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, όπως η προκαταβολή 15% ή το ζήτημα του ορίου στα πανωτόκια, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου εμφανίζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να μην ανησυχούν ιδιαίτερα.

Η θέση που διατυπώνεται από την πλευρά τους είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι προκαταβολές που ζητούν βρίσκονται ήδη κάτω από το συγκεκριμένο όριο, ενώ παράλληλα οι εταιρείες δηλώνουν ότι ακολουθούν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις του.

Παρά τις επιμέρους ενστάσεις και τις τεχνικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν, στην αγορά εκτιμάται ότι ο κλάδος είναι πλέον ώριμος για ένα πιο συγκεκριμένο και σαφές πλαίσιο κανόνων.

Το νέο πλαίσιο ενδέχεται να φέρει και νέο κύκλο συγκέντρωσης

Εκεί όπου φαίνεται, ωστόσο, να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα είναι στο μέτωπο της συγκέντρωσης της αγοράς.

Τραπεζικοί κύκλοι, αλλά και παράγοντες της αγοράς, εκτιμούν ότι οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να επιταχύνουν σημαντικά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών διαχείρισης. Το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης, οι απαιτήσεις για τεχνολογικές υποδομές και μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και η ανάγκη για μεγαλύτερη κλίμακα λειτουργίας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναδιάταξη του κλάδου.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικείας Ένωσης, 14 εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αποτελούν μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ). Ο αριθμός είναι μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν, καθώς ορισμένες εταιρείες δεν κατάφεραν να επαναδειοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης.

Και μπορεί οι 14 να παραμένουν ένας σημαντικός αριθμός για την αγορά, όμως η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων παικτών.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι κατά καιρούς πραγματοποιούνται συζητήσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις, ακόμη και μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται στην κορυφή της αγοράς. Οι συζητήσεις αυτές δεν σημαίνει ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνίες, δείχνουν όμως ότι η διαδικασία συγκέντρωσης παραμένει ενεργή.

Το επόμενο επεισόδιο αργότερα τον Οκτώβριο

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην τελική μορφή του θεσμικού πλαισίου. Οι servicers αναμένεται να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις μόλις το νομοθετικό πλαίσιο ανακοινωθεί στο σύνολό του, καθώς τότε θα μπορούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του στην καθημερινή διαχείριση των χαρτοφυλακίων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει δεσμευτεί ότι η σχετική νομοθεσία θα ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο, γεγονός που αφήνει πλέον περιορισμένο χρόνο για τις τελευταίες συνεννοήσεις κυβέρνησης και αγοράς.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν οι νέοι κανόνες θα καταφέρουν να βάλουν τάξη στις πιο δύσκολες περιπτώσεις παλαιών οφειλών, χωρίς να φρενάρουν τις ρυθμίσεις και τις ανακτήσεις. Και παράλληλα, αν θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για μια νέα φάση συγκέντρωσης στον κλάδο των servicers, με λιγότερους αλλά μεγαλύτερους παίκτες στην αγορά.

Η ατζέντα

Θέμα Τι απασχολεί την αγορά Τι αναμένεται Ιστορικότητα οφειλών Παλαιά δάνεια με ελλιπή ή μη ψηφιοποιημένα στοιχεία και διαδοχικές μεταβολές στην οφειλή δυσκολεύουν τον ακριβή υπολογισμό του χρέους. Εξετάζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού, ακόμη και μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κενά στα ιστορικά στοιχεία. Προκαταβολή 15% Οι servicers καλούνται να προσαρμοστούν στο νέο όριο προκαταβολής στις ρυθμίσεις. Οι μεγαλύτεροι παίκτες θεωρούν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ήδη κινούνται κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Ανακτήσεις «Ηρακλή» Ανησυχία για το ενδεχόμενο οι νέοι κανόνες να επηρεάσουν τις ανακτήσεις από τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια. Το Υπουργείο φέρεται να καθησύχασε την αγορά ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή διαχείριση των τιτλοποιήσεων.

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