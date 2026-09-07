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Για άλλη μία φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το ενδεχόμενο παρέμβασης στον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, παραπέμποντας, κατά τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, στη σχετική θέση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο αναβαλλόμενος φόρος (σ.σ. ανέρχεται σήμερα σε περίπου 11,5 δισ. ευρώ) αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η αφαίρεσή του από τα εποπτικά κεφάλαια θα δημιουργούσε σημαντικές ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επίσπευση της απόσβεσής του.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τη θέση που έχει διατυπώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, περιορίζονται και τα περιθώρια για μια επιπλέον φορολογική επιβάρυνση των τραπεζών, καθώς σημαντικό μέρος των κερδών τους κατευθύνεται στην απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου.

Οι προμήθειες στο μικροσκόπιο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις τραπεζικές προμήθειες, διαμηνύοντας ότι αυτές θα επαναληφθούν, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από την πλευρά των τραπεζών. Την ίδια στιγμή, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Αποταμιευτικός Λογαριασμός

Μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρούν οι τράπεζες τον αποταμιευτικό λογαριασμό που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Το μέτρο που στηρίζει την αποταμίευση και δημιουργεί άμεση σχέση με το πιστωτικό σύστημα είναι ο «κουμπαράς» για τα παιδιά έως 2 ετών.

Το μέτρο δυνητικά αφορά περί τα 150.000 παιδιά, με βάση τις γεννήσεις των ετών 2024 και 2025 και του α΄ τριμήνου του 2026.

Το ενδιαφέρον για τις τράπεζες δεν περιορίζεται μόνο στο άνοιγμα των λογαριασμών. Η δημιουργία μιας τραπεζικής σχέσης από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη, η οποία θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε αποταμιευτικά, επενδυτικά και με άλλα τραπεζικά προϊόντα.

Η εικόνα αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν οι τράπεζες, στο πλαίσιο και των δικών τους προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προσφέρουν πρόσθετα κίνητρα ή αποδόσεις στους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Μόχλευση 2 δισ. για δάνεια 5 δισ. στις μικρομεσαίες

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, μέσω της αξιοποίησης πόρων, μόχλευσης και εγγυήσεων, μπορεί να διαμορφωθεί συνολική χρηματοδότηση της τάξεως των 5 δισ. ευρώ για τον κλάδο.

Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις με την πιο άμεση σχέση με τις τράπεζες, καθώς στόχος είναι τα διαθέσιμα κεφάλαια να πολλαπλασιαστούν μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης και να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν δανεισμό.

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην οποία μεταφέρθηκαν πόροι περίπου 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το ποσό αυτό, περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα αποτελέσει τη βάση για τη μόχλευση, ενώ περίπου 500 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγγυοδοτικά εργαλεία. Με τη συμμετοχή των τραπεζών και την αξιοποίηση των εγγυήσεων, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων μπορεί να φθάσει τα 5 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος, είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω των κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η κρατική εγγύηση λειτουργεί στην πράξη ως «γέφυρα» μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών, περιορίζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δάνεια.

«Σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα»

«Θέλουμε ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι τράπεζες προσφέρουν και άλλα προϊόντα στους πελάτες τους με μεγαλύτερη απόδοση.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τις χρεώσεις προς τους πελάτες αλλά και την ανάγκη οι τράπεζες να συμβάλουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Στέγη: περισσότερα σπίτια και νέο «Σπίτι μου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στη στεγαστική πολιτική, αναγνωρίζοντας ότι η εξεύρεση κατοικίας αποτελεί πλέον ένα υπαρκτό πρόβλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» και άλλων πολιτικών, περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη βρει στέγη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή νέων ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που, όπως είπε, δεν διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά σε περιοχές όπως ο Ελαιώνας, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά και στη δυνατότητα μετατροπής κτιρίων που είχαν βιομηχανική χρήση σε αστικές κατοικίες, όπου αυτό επιτρέπεται.

Στο μέτωπο της στεγαστικής πίστης, 500 εκατ. ευρώ από τους πόρους που συνδέονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με άλλα 500 εκατ. ευρώ από τα 14 Ταμεία του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσουν τη βάση για μια νέα στεγαστική παρέμβαση, στο πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία, με το νέο πρόγραμμα να αναμένεται να έχει πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με το προηγούμενο, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός, καθώς τα κρατικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια θα λειτουργήσουν ως βάση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Για τις τράπεζες, άλλωστε, τα προγράμματα αυτά αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα προσιτότητας.

«Πυρά» κατά του νόμου Κατσέλη

Τέλος, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στον νόμο Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι πίσω από το συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας στηρίχθηκε και σημαντικός αριθμός στρατηγικών κακοπληρωτών και όχι μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες. Όπως σημείωσε, αυτό λειτούργησε τελικά εις βάρος της πλειοψηφίας των δανειοληπτών που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και να μην «κοκκινίσει» το δάνειό τους.

Στον αντίποδα, αναφέρθηκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό, σημειώνοντας ότι έχει βοηθήσει περίπου 60.000 συμπολίτες μας να επιτύχουν ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους.

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