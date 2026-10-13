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Καλύτερα των εκτιμήσεων της Wall Street αποτελέσματα ανακοίνωσε η Wells Fargo για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η ανθεκτικότητα των αμερικανικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνέβαλε στον περιορισμό των πιστωτικών ζημιών, παρά την οικονομική αβεβαιότητα και το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 6,5% στα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 5,95 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,87 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για προσαρμοσμένα κέρδη 1,84 δολαρίων ανά μετοχή.

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 21,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τρίτης. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στο μέτωπο της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς τόσο οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες όσο και οι πραγματικές διαγραφές δανείων κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wells Fargo, Τσάρλι Σαρφ, υπογράμμισε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τις ανάμεικτες ενδείξεις από την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα στοιχεία της τράπεζας δείχνουν ότι η οικονομική κατάσταση των πελατών της παραμένει υγιής.

«Παρότι υπάρχει οικονομική αβεβαιότητα και το καταναλωτικό κλίμα παραμένει ανάμεικτο, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι ιδιώτες και οι επιχειρηματικοί πελάτες μας βρίσκονται σε καλή κατάσταση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι καταναλωτές αυξάνουν τις δαπάνες τους, οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή δανείων παραμένουν χαμηλές και τα υπόλοιπα καταθέσεων και επενδύσεων έχουν ενισχυθεί. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς, ενώ οι ζημίες από δάνεια παραμένουν περιορισμένες.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων ήταν η συγκρατημένη επιβάρυνση από επισφαλή δάνεια. Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. δολάρια, ενώ οι καθαρές διαγραφές δανείων ανήλθαν σε 983 εκατ. δολάρια.

Και τα δύο μεγέθη ήταν καλύτερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Οι καθαρές διαγραφές αφορούν δάνεια τα οποία η τράπεζα θεωρεί ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να εισπραχθούν, αποτελώντας βασικό δείκτη της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η συγκράτηση των πιστωτικών απωλειών υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι πελάτες της Wells Fargo εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, παρά τις πιέσεις που προκαλούν τα υψηλότερα επιτόκια. Η εξέλιξη αυτή στήριξε την κερδοφορία της τράπεζας και συνέβαλε στην υπέρβαση των προβλέψεων της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Wells Fargo, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των τόκων που εισπράττει από τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και του κόστους χρηματοδότησής τους, αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 12,5 δισ. δολάρια.

Παρά την άνοδο, το ποσό υπολείπεται ελαφρώς της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών, η οποία ανερχόταν σε 12,6 δισ. δολάρια. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για καθαρά έσοδα από τόκους περίπου 50 δισ. δολαρίων στο σύνολο του 2026.

Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, ένας από τους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των τραπεζών, διαμορφώθηκε στο 2,43%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, βάζοντας τέλος σε μια σειρά διαδοχικών περιόδων υποχώρησης.

Η Wells Fargo βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έπειτα από την άρση των περιορισμών που της είχε επιβάλει η Fed. Για χρόνια, η τράπεζα δεν μπορούσε να αυξήσει το συνολικό ενεργητικό της πάνω από τα επίπεδα του 2017, λόγω των εποπτικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος της.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Η διοίκηση έχει επανειλημμένα εκφράσει την πεποίθηση ότι η τράπεζα μπορεί να επιτύχει μεσοπρόθεσμα απόδοση επί των ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) μεταξύ 17% και 18%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, ο συγκεκριμένος δείκτης ενισχύθηκε στο 16,3%, πλησιάζοντας περισσότερο τον στόχο της διοίκησης.

Παρά την υπέρβαση των προβλέψεων για τα κέρδη και τη θετική εικόνα των πιστωτικών ζημιών, η μετοχή της Wells Fargo κινήθηκε πτωτικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης στη Νέα Υόρκη. Η μετοχή υποχωρούσε κατά 1,5%, στα 82,05 δολάρια.

Η χρηματιστηριακή πορεία της τράπεζας παραμένει υποτονική σε σχέση με άλλους μεγάλους αμερικανικούς τραπεζικούς ομίλους. Μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, η μετοχή είχε καταγράψει απώλειες 11% από την αρχή του έτους, σημειώνοντας την τέταρτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 24 τραπεζών που περιλαμβάνονται στον δείκτη KBW Bank Index.

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