Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;» απάντησε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ μετά από 4 κόμματα από τα οποία πέρασε τον πολιτικό βίο του (σ.σ. ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες) μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης.

«Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ, από το 2012 έως το 2019 με ψήφο έδωσα τη μάχη, το 2019 από τη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσα μάχη για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία. Ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει» πρόσθεσε ο κ. Μιχελογιαννάκης.

Στο πλαίσιο αυτό αφενός είπε «θεωρώ ότι ήταν λάθος μου ότι ψήφισα το τρίτο μνημόνιο» αφού πρώτα σημείωσε ότι «το 3ο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ οι ανάγκες του τόπου το χρειάζονταν» και αφετέρου για την απεργία πείνας με τις… τυρόπιτες τον Δεκέμβριο του 2014 είπε «δεν με στήριξε ο Τσίπρας τότε, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε, σήμερα με τα χρόνια που πέρασαν δεν θα την έκανα».

Όσον αφορά την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης έκανε λόγο για «εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες και ένα κόμμα διορισμένο. Έχουν γίνει διαδικασίες και όργανα; Ένα κόμμα προσωποπαγές είναι, εγώ θέλω θεσμικότητα» αν και υποστήριξε ότι «εκείνη την παλαιά περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια θεσμικότητα».

Σημείωσε ακόμα ότι «η διάθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όμως η επιτροπή ψηφοδελτίων», όπως και ότι «να ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας τι θέλει και τι δεν θέλει. Η συνεργασία με τις δημοκρατικές δυνάμεις είναι αναγκαία, υπάρχουν άτομα που έχουν σχέση κοντινή με τον ΠΑΣΟΚ».

«Ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και όλων των χώρων που δημιουργήθηκαν εγκλωβίστηκε σε εσωστρέφεια τοξική παραπολιτική και πρωτοφανή εκφυλισμό. Επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσωπικές περιχαρακώσεις δεν είναι λύση» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μιλώντας, τέλος, για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «είναι ο μοναδικός καταλύτης για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης» και «ο Ανδρουλάκης είναι ικανός αλλά πιστεύω ότι το ποσοστό του θα αλλάξει».

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή κρίση: Το γαλλικό σχέδιο για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ και η πίεση των ΗΠΑ

OpenAI: Απέλυσε τρεις ερευνητές για κακή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Boeing: Το «ναι» των white collar εργαζομένων στη σύμβαση εργασίας και η αποφυγή απεργίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ