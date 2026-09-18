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Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου απέρριψε τις τουρκικές αναφορές περί δήθεν ελληνικής απειλής, τονίζοντας ότι «είναι οξύμωρο να μιλούν για απειλές εκείνοι που έχουν casus belli» και υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα δεν φοβάται, αλλά και δεν απειλεί».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η Αθήνα διαπιστώνει κλιμάκωση της ρητορικής έντασης από την Άγκυρα, όπως έχει επισημάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «αντιτουρκικών συμμαχιών», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια», αλλά ενισχύει την άμυνά της και προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αναφερόμενος στο καθεστώς των ελληνικών νησιών, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αυτό είναι οριστικά καθορισμένο από τις διεθνείς συνθήκες και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως ανέφερε, οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης δεν συνάδουν, σύμφωνα με την ελληνική θέση, με τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου.

Για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται από επιδιώξεις τρίτων, αλλά βασίζεται στο εθνικό συμφέρον, στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ειρήνη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την έργο ειρήνης και στρατηγική υποδομή που, όπως σημείωσε, δεν απαιτεί αδειοδότηση από τρίτες χώρες.

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