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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει σήμερα 3,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για αμυντικές προμήθειες, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια drones και πυραύλων με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση.

Πρόκειται για την τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου. Με τη νέα εκταμίευση, η Επιτροπή θα έχει καταβάλει σχεδόν 15 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσα στο 2026. Το δάνειο προβλέπει 30 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη και 60 δισ. ευρώ για την άμυνα την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει ένα νέο κοινό πρόγραμμα με την Ουκρανία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

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