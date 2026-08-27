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Με ένα από τα πυκνότερα προγράμματα περιοδειών των τελευταίων ετών στη Βόρεια Ελλάδα προετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία για την 90η ΔΕΘ. Υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη μοιράζονται 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, με το κυβερνητικό έργο και τις επόμενες παρεμβάσεις για κάθε περιοχή να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες του προγράμματος οριστικοποιούνται, όμως η βασική εικόνα έχει ήδη διαμορφωθεί. Από τη Δράμα και τον Έβρο έως την Κοζάνη και τη Φλώρινα, τα κλιμάκια θα έχουν καθημερινή παρουσία στις Περιφερειακές Ενότητες, παρουσιάζοντας έργα που έχουν ήδη παραδοθεί, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Εδώ βρίσκεται και μία από τις βασικές διαφορές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αντί της μονοήμερης επίσκεψης ενός κλιμακίου ανά νομό, φέτος προβλέπεται συνεχής παρουσία στελεχών, με υπουργούς στην πρώτη γραμμή και με την ατζέντα κάθε περιοδείας να επιχειρείται να συνδεθεί με το χαρτοφυλάκιό τους και τις ανάγκες της περιοχής.

Η λογική είναι οι επισκέψεις να μην εξαντληθούν στην πολιτική κινητοποίηση πριν από τη ΔΕΘ, αλλά να έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο: τι έχει γίνει, τι βρίσκεται σε εξέλιξη και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Από τη Θράκη έως τις Σέρρες

Ιδιαίτερα πυκνό είναι το πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα, με σταθμούς σε Δράμα, Έβρο, Ξάνθη, Ροδόπη και Σέρρες, ενώ ο Νίκος Δένδιας προγραμματίζεται να βρεθεί σε Ξάνθη και Ροδόπη.

Στην περιοχή θα κινηθούν ακόμη οι Σοφία Ζαχαράκη, Γιάννης Βρούτσης, Σταύρος Παπασταύρου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κώστας Κατσαφάδος και Βασίλης Σπανάκης.

Στα κλιμάκια περιλαμβάνονται επίσης οι Σέβη Βολουδάκη, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Κώστας Βλάσης, Κώστας Καραγκούνης, Γιάννης Ανδριανός, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Θανάσης Καββαδάς.

Η πυκνότητα των επισκέψεων και η παρουσία αρκετών κυβερνητικών στελεχών πρώτης γραμμής δείχνουν το βάρος που δίνεται φέτος στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με έργα, υποδομές και αιτήματα των τοπικών κοινωνιών να περνούν στην ατζέντα των συναντήσεων.

Κεντρική Μακεδονία: Το μεγαλύτερο άπλωμα

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη των κλιμακίων στην Κεντρική Μακεδονία, όπου το πρόγραμμα καλύπτει Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Στις περιοδείες συμμετέχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκη Κεραμέως, Μάκης Βορίδης, Λίνα Μενδώνη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου, Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης, Θάνος Πλεύρης και Γιάννης Βρούτσης.

Στους νομούς θα βρεθούν ακόμη οι Άννα Καραμανλή, Σταύρος Καλαφάτης, Χρήστος Δήμας, Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης, Θανάσης Κοντογεώργης, Έλενα Ράπτη, Μαργαρίτης Σχοινάς και Άννα Ευθυμίου.

Η Θεσσαλονίκη είναι το σημείο όπου καταλήγει η κινητοποίηση λίγο πριν από τη ΔΕΘ, αλλά και το κέντρο από το οποίο η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει την ευρύτερη ατζέντα έργων και παρεμβάσεων για τη Βόρεια Ελλάδα.

Δυτική Μακεδονία: Έργα και επόμενη ημέρα

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η Δυτική Μακεδονία, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στις υποδομές και στις παρεμβάσεις που συνδέονται με την επόμενη ημέρα της τοπικής οικονομίας.

Σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα προγραμματίζονται επισκέψεις των Σταύρου Παπασταύρου, Νίκης Κεραμέως, Τάκη Θεοδωρικάκου, Γιώργου Γεραπετρίτη, Δημήτρη Παπαστεργίου, Σταύρου Καλαφάτη, Χρήστου Δήμα, Νίκου Ταχιάου, Ιάσωνα Φωτήλα και Νίκου Παπαϊωάννου.

Στην περιοχή θα κινηθούν ακόμη η Λίνα Μενδώνη, η Άννα Καραμανλή, η Σέβη Βολουδάκη, ο Γιάννης Ανδριανός και ο Γιώργος Κώτσηρας.

Στο ίδιο γεωγραφικό τόξο κινείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη να συνδυάζεται με σταθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Η επιλογή αυτή ενισχύει την προσπάθεια να παρουσιαστεί πριν από τη ΔΕΘ μια συνολική εικόνα για όσα έχουν προχωρήσει και για όσα ακολουθούν στην περιοχή.

Έργα με χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους

Κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η αντιστοίχιση των υπουργών με τα ζητήματα κάθε περιοχής. Στόχος είναι κάθε περιοδεία να έχει συγκεκριμένη ατζέντα και, όπου είναι δυνατόν, να συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο του επικεφαλής του κλιμακίου.

Στη συζήτηση μπαίνουν έργα που έχουν ήδη παραδοθεί και έχουν μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα, όσα βρίσκονται υπό κατασκευή, αλλά και παρεμβάσεις που έχουν περάσει στη φάση της ωρίμανσης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αρκετά από αυτά έχουν προκύψει μέσα από αιτήματα των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα έχει καταρτίσει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με τη γραμμή προς τα στελέχη να είναι διπλή: να παρουσιάσουν όσα έχουν γίνει, αλλά και να καταγράψουν όσα παραμένουν ανοιχτά.

«Είναι η ώρα να βγούμε από τα γραφεία μας, δείχνοντας εξωστρέφεια και αισιοδοξία, να επικοινωνούμε το σημαντικό έργο της κυβέρνησης στους συμπολίτες μας και, κυρίως, να τους ακούμε», είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί.

Η Βόρεια Ελλάδα έχει ταυτόχρονα και αυξημένο πολιτικό βάρος. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Πειραιώς, στις τρεις Περιφέρειες συγκεντρώνεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος. Για τη συγκεκριμένη εξόρμηση, όμως, το βάρος πέφτει στην ανάδειξη των έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα και στις επόμενες παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών.

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