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Τις εκτιμήσεις του για τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης.

Με αφορμή τις δύο επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «του Σαμαρά δεν είναι πικρία, αλλά μίσος και το μίσος δεν ελέγχεται. Έριξε τον πατέρα Μητσοτάκη, περιπλανήθηκε στην πολιτική έρημο και έχει πει ότι κοιτούσε το ταβάνι

τον έφερε πίσω ο Κώστας Καραμανλής, έγινε πρωθυπουργός, τι άλλο θέλει;».

Απαντώντας, στη συνέχεια, στον ισχυρισμό ότι «η Ελλάδα πηγαίνει στα βράχια», ο Ανδρέας Δρυμιώτης απάντησε «όλος ο ξένος τύπος γράφει ότι η Ελλάδα είναι χώρα υπόδειγμα από χώρα παρίας πριν από 15 χρόνια. Ο Πιερρακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup, αν μας το έλεγε πριν 15 χρόνια κάποιος θα τον στέλναμε στο Δρομοκαΐτειο».

Σύμφωνα με τον ίδιο ο Αντώνης Σαμαράς, «ζημιά θα κάνει αλλά θα κάνει στον εαυτό του. 4,88% είχε πάρει σαν Πολιτική Άνοιξη όταν ήταν νέος και δεν τον ξέραμε. Αν γίνουν επαναληπτικές θα πάει κάτω από 3% γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι οι ψηφοφόροι είναι αρνιά, είναι λάθος».

Με αφορμή, δε, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων «από το 2016 που εκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΔ ο Μητσοτάκης είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στην καταλληλότητα με διαφορά», ο κ. Δρυμιώτης αναρωτήθηκε «γιατί να αλλάξουμε ομάδα που κερδίζει;».

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «ο παράγων Τσίπρας νομίζω ότι θα αρχίσει να ξεφουσκώνει γιατί πάει από γκάφα σε γκάφα. Ο Κατρούγκαλος είπε μια κουβέντα προεκλογικά και έγινε χαμός».

Για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, τέλος, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εξήγησε ότι «χρειάζεται 36% (σ.σ. το πρώτο κόμμα) και 8% τα ποσοστά των κομμάτων εκτός Βουλής. Όλα αυτά τα κομματίδια μπορεί αυτό το 8% να το πάνε στο 10%».

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