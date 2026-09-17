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Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή την Τετάρτη άσκησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αποδίδοντας «αυτογελοιοποίηση» στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κληθείς, δε, να σχολιάσει τη σύγκρουση που είχε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «παρακμιακό ντουέτο» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό γιατί το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε τον δρόμο της αυτό-γελοιοποίησης. Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις που κατέθεσε. Ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών FM.

«Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος οποίος είναι καινούργιος στη Βουλή, εγώ έχω εκλεγεί 5 τετραετίες, και το οποίο ήταν τελείως ανιστόρητο δηλαδή εξευτελίστηκε. Ήταν ανιστόρητο γιατί όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής στην αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Καλογήρου εξωκοινοβουλευτικός και συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης. Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκαν το 2001 διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος κ. Κρητικός είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια όταν προχωρήσαμε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001 υπουργός Δικαιοσύνης τότε ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Σταθόπουλος, εξωκοινοβουλευτικός ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμα και στις επιτροπές και στην ολομέλεια και τοποθετήθηκε πολλές φορές άρα εκτός από αντικοινοβουλευτικό ήταν και ανιστόρητο, πέρα από το ιταμό ύφος» είπε ο κ. Φλωρίδης.

Πρόσθεσε, δε, με δηκτικό ύφος ότι «η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό είναι ότι στην αναθεώρηση του 1998-2001 γενικός εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδωνής».

Όσον αφορά τη φράση «πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ» που απηύθυνε προς τον Παναγιώτη Δουδωνή, ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε πως «εννοούσα αυτή την συμπεριφορά πρώτον να καταθέτει προτάσεις και να γελοιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ιταμή συμπεριφορά… δεν θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο».

Ερωτηθείς, τέλος, για την υποψηφιότητά του στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε «εγώ είχα δηλώσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Η απόφαση μου άλλαξε επειδή οι εκλογές του 2027 προσλαμβάνουν έναν κρίσιμο χαρακτήρα. Η εικόνα αυτή στη μεταπολίτευση είναι τελείως καινούργια δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να δημιουργήσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια πανσπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν άλλο κι όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με το πως αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Επομένως είναι μια πολύ καθαρή υποψηφιότητα με μια πολύ καθαρή στόχευση».

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