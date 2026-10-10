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Στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και οι εννέα περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων – διατροφολόγων, μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου.

Ο υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.


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