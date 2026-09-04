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Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του πραγματοποίησε απόψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο ξενοδοχείο Electra στη Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους αύριο θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον Πρωινό Καφέ.

Πηγή: protothema.gr