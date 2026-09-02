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Η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027 και αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα και τον σχεδιασμό του οικονομικού πακέτου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οικονομικό επιτελείο δεν μετρούν μόνο το ύψος των παρεμβάσεων και τις κατηγορίες που θα ωφεληθούν. Μετρούν και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι οι αποφάσεις να περάσουν στο εισόδημα των πολιτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε χθες στο MEGA ότι κάποια λίγα μέτρα μπορεί να εφαρμοστούν έως το τέλος του 2026, όμως η συντριπτική πλειονότητα θα αφορά το 2027, όταν ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ και ενδέχεται να είναι λίγο μεγαλύτερος.

Η πρώτη αλλαγή

Το 2027, πάντως, δεν θα αρχίσουν να αποδίδουν μόνο όσα θα ανακοινωθούν φέτος στη Θεσσαλονίκη. Θα φανούν και παρεμβάσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, όπως οι μειώσεις φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά. Από τη ΔΕΘ μέχρι τις εκλογές ξεχωρίζουν έτσι τρεις χρονικές στάσεις.

Από το 2027 έχει ήδη προγραμματιστεί νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, με όφελος για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Μετά τη μείωσή της κατά 50% φέτος, οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα μπορούν από το 2027 να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση.

Οι πρώτοι μήνες του έτους θα δείξουν επίσης ποιες από τις νέες φορολογικές παρεμβάσεις της ΔΕΘ μπορούν να περάσουν άμεσα στην παρακράτηση φόρου. Για μισθωτούς και συνταξιούχους αυτό είναι το σημείο όπου μία απόφαση του Σεπτεμβρίου μπορεί να αρχίσει να φαίνεται στο καθαρό μηνιαίο εισόδημα.

Ο δεύτερος σταθμός

Για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων η εικόνα θα γίνει πιο καθαρή με τις δηλώσεις του 2027. Εκεί θα αποτυπωθούν οι αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων του 2026.

Περισσότεροι από 160.000 ιδιοκτήτες θα δουν τότε και το αποτέλεσμα του νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.

Μέσα στο 2027 ολοκληρώνεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες στους μικρούς οικισμούς που καλύπτει η ρύθμιση, μετά τη μείωση κατά 50% που ισχύει φέτος.

Οι παρεμβάσεις αυτές απλώνονται σε διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων και αποκτούν μεγαλύτερο βάρος σε μια χρονιά που οδηγεί σε εκλογές.

Ο νέος κατώτατος

Η τελευταία μεγάλη μισθολογική παρέμβαση πριν από τις κάλπες αναμένεται τον Απρίλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι πριν από τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, από 920 ευρώ σήμερα.

Η νέα αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω του μηχανισμού που έχει ήδη θεσπιστεί επηρεάζονται και οι αποδοχές στο Δημόσιο, ενώ ακολουθούν και επιδόματα που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Για την κυβέρνηση το ζητούμενο είναι μέχρι τότε ένα όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των μέτρων να έχει περάσει από τις εξαγγελίες στο πραγματικό εισόδημα των πολιτών.

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