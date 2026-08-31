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Στην τελική ευθεία μπαίνει το πακέτο της ΔΕΘ, με τις συσκέψεις να πυκνώνουν και τη λίστα των φορολογικών παρεμβάσεων να μεγαλώνει όσο πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων.

Την προηγούμενη Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ενώ χθες το οικονομικό επιτελείο έβαλε ξανά κάτω τα μέτρα και τα διαθέσιμα περιθώρια. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ακολουθεί ο γύρος επαφών με φορείς και κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια θα μπουν οι τελευταίες πινελιές πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών χρησιμοποιείται μάλιστα μια χαρακτηριστική φράση για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση: θα «ανοίξει βαλβίδες» όπου υπάρχει χώρος και θα επιχειρήσει να «κλείσει πληγές» εκεί όπου οι πιέσεις παραμένουν.

Οι 9 φόροι

Οι πληροφορίες θέλουν τη λίστα των νέων μειώσεων φόρων να μεγαλώνει και να φτάνει πλέον σε διψήφιο αριθμό, με περίπου 9-10 φορολογικές παρεμβάσεις να εξετάζονται.

Μία από αυτές έχει ήδη κλειδώσει: η μείωση της προκαταβολής φόρου. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει να γίνει κλιμακωτά από το 2027, δίνοντας ανάσα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στις πιθανές εκπλήξεις της ΔΕΘ μπαίνει και ο ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται σημειακές και απολύτως στοχευμένες παρεμβάσεις, χωρίς να βρίσκεται στο τραπέζι μια γενικευμένη μείωση των συντελεστών.

Ένα από τα νήματα που ενώνουν αρκετές από τις παρεμβάσεις είναι η πρόθεση να πάρουν αυτή τη φορά κάτι περισσότερο και όσοι ήταν συνεπείς απέναντι στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ιδιοκτήτες ταξί που έχουν προσαρμοστεί στις αλλαγές των τελευταίων ετών, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση POS και η αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πληροφορίες τους θέλουν να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που μπορούν να βγουν κερδισμένοι από τις νέες παρεμβάσεις.

Τρεις ημερομηνίες για την τσέπη

Τα μέτρα, πάντως, δεν θα φανούν όλα μαζί. Ανάλογα με την παρέμβαση, το όφελος θα περάσει στην τσέπη σε διαφορετικό χρόνο.

Στον σχεδιασμό ξεχωρίζουν τρεις σταθμοί: Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Απρίλιος. Άλλα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν άμεσα και άλλα θα ξεδιπλωθούν μέσα στο 2027.

Την ίδια ώρα ανεβαίνει και ο πήχης για το συνολικό μέγεθος των παρεμβάσεων. Εφόσον στον λογαριασμό μπουν τα μέτρα που θα εκτείνονται στον χρόνο αλλά και τα πρόσθετα διαθέσιμα που θα προκύψουν από τη ρήτρα διαφυγής, η εκτίμηση είναι ότι το πακέτο μπορεί να φτάσει κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Οι επόμενες ημέρες είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν τι μένει στο τραπέζι και τι περνά τελικά στο πακέτο. Με μία σημαντική διαφορά, όπως αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος, ότι αυτή τη φορά η συζήτηση δεν γίνεται μόνο για το ύψος των μέτρων, αλλά και για το πότε και σε ποιους θα φανεί το όφελος.

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