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«Νέα μεγάλη υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο (από το 8,8% τον Αύγουστο 2025), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.
Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 18ετίας, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει ποτέ η χώρα μας και απέχουμε πλέον μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Σημειώνουμε μείωση στην ανεργία των ανδρών (4,9% από 6,9%), μείωση στην ανεργία των γυναικών (10,3% από 11,1%) και εξαιρετικά μεγάλη μείωση στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών (15,6% από 21,8%)».
«Συνεχίζουμε τις στοχευμένες μας ενέργειες για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης», τονίζει η κ. Κεραμέως.
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