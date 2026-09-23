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Στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάσσοντας σταδιακά επιπλέον κλάδους της αγοράς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μέτρο πρόκειται να καλύψει σχεδόν 500.000 επιπλέον εργαζόμενους το προσεχές διάστημα. Η υλοποίηση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί σε δύο βασικές φάσεις μέσα στο φθινόπωρο.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Η δεύτερη φάση της επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, θα εφαρμόζεται πιλοτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Επισκευές

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των παραπάνω κλάδων με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Τα συμπεράσματα του διαλόγου και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Tο 1ο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της κάρτας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%).

Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)

Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)

Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Niki K. Kerameus (@nkerameus)

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