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Μια συνολική εικόνα για την πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας, τις αλλαγές στους μισθούς, την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομένων παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία, σύμφωνα με την υπουργό, αποτυπώνουν σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι επόμενες παρεμβάσεις σε μισθούς, επιδόματα, συντάξεις και ψηφιακά εργαλεία ελέγχου της εργασίας.

Η υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, τη μείωση της αδήλωτης απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ιστορικά υψηλά στην απασχόληση και σημαντική υποχώρηση της ανεργίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Ελλάδα καταγράφει νέα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, με το ποσοστό στον γενικό πληθυσμό να φτάνει το 72,2%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στη γυναικεία απασχόληση, όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 63,6%, επίσης σε ιστορικό υψηλό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η ανεργία έχει υποχωρήσει από τα επίπεδα του 18% σε ποσοστό κάτω του 8%, εξέλιξη που μεταφράζεται σε περίπου 563.000 περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας σε σχέση με το 2019.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται σε μια σειρά παρεμβάσεων, όπως τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι «Ημέρες Καριέρας» και δράσεις προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρωτοβουλία Rebrain Greece, η οποία έχει ως στόχο την επιστροφή Ελλήνων εργαζομένων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Περισσότερη πλήρης απασχόληση και υψηλότερες αμοιβές

Πέρα από την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στη μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης.

Το ποσοστό των εργαζομένων με πλήρες ωράριο έχει αυξηθεί από το 70% το 2019 στο 80% σήμερα, γεγονός που, σύμφωνα με την υπουργό, δείχνει βελτίωση στη σύνθεση της απασχόλησης.

Στο μέτωπο των αμοιβών, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο άνω του 41%.

Ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω αυξήσεις τα επόμενα χρόνια, με στόχο ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Παράλληλα, ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τον αρχικό στόχο των 1.500 ευρώ, καθώς βρίσκεται στα 1.530 ευρώ, ενώ ο νέος στόχος αφορά μέσο μισθό 1.800 ευρώ έως το 2030.

Το επίδομα ανεργίας και η θέση της κυβέρνησης

Αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει ο βασικός σχεδιασμός της κυβέρνησης και υπογράμμισε τον ασφαλιστικό χαρακτήρα της παροχής.

Όπως σημείωσε, το επίδομα δεν αποτελεί προνοιακή ενίσχυση, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, καθώς χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το σύστημα έχει ήδη αλλάξει, προβλέποντας μεγαλύτερη ενίσχυση στην αρχική περίοδο ανεργίας, αλλά και δυνατότητα μετατροπής του επιδόματος σε επίδομα εργασίας όταν ο δικαιούχος επιστρέφει στην απασχόληση.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται επίσης η υποχρέωση αποδοχής κατάλληλων θέσεων εργασίας που προτείνονται μέσω της ΔΥΠΑ, ώστε να διατηρούνται συγκεκριμένα δικαιώματα στο μητρώο ανέργων.

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Σημαντική θέση στις παρεμβάσεις του υπουργείου κατέχει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία επεκτείνεται σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους.

Η εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με την υπουργό, έχει ήδη συμβάλει στην καταγραφή εκατομμυρίων επιπλέον υπερωριών, ενισχύοντας παράλληλα τα ασφαλιστικά έσοδα και τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου και αφορά μεταξύ άλλων τις ιδιωτικές δομές υγείας, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Η δεύτερη φάση ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, οι επισκευές, τα logistics, η διαχείριση λυμάτων και τα τυχερά παίγνια.

Η σταδιακή επέκταση του μέτρου εντάσσεται στη στρατηγική για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την καλύτερη παρακολούθηση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω δημοσιονομικού χώρου

Η ενίσχυση των ασφαλιστικών εσόδων και η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής δημιουργούν, σύμφωνα με το υπουργείο, πρόσθετο περιθώριο για κοινωνικές παρεμβάσεις.

Μεταξύ των μέτρων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας, η μόνιμη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις.

Η προσωπική διαφορά προβλέπεται να μειωθεί κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2026 και να καταργηθεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια αντιμετώπισης χρόνιων γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ολοκλήρωση διαδικασίας για εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά, ένα έργο που παρέμενε ανενεργό για περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που συνδυάζει την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση των εισοδημάτων και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας.

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