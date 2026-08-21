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Σήμα για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, λίγες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά «κρατήστε αυτή τη φράση» για όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Σε συνέντευξή του στο News 24/7, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος στα πρότυπα του «Σπίτι μου» και απάντησε τόσο στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα όσο και στον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική του στα ελληνοτουρκικά.

«Κρατήστε αυτή τη φράση για τις επόμενες εβδομάδες»

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης. Συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και παρέπεμψε ευθέως στις «επόμενες εβδομάδες».

«Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός —και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες— είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε, σταδιακά, την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλω είτε το ένα μετά το άλλο».

Πρόσθεσε δε «Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει, σταδιακά, να φεύγουν τα τεκμήρια».

ΔΕΘ: Μόνιμα μέτρα και πάνω από 1 δισ. ευρώ

Για τη ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια.

«Ο στόχος της Κυβέρνησης ποιος είναι; Και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι μόνο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαιη η μοιρασιά και τα μέτρα —αυτό που μπορώ να σας πω και κρατήστε το— να είναι μόνιμου χαρακτήρα», σημείωσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε και το όριο των προσδοκιών, αναφερόμενος στο κόστος προτάσεων όπως η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και επιμένοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα κινηθούν μέσα στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Στεγαστικό: Παράθυρο για νέο «Σπίτι μου»

Για το στεγαστικό ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή να υπάρχει έτοιμο προς ανακοίνωση ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ». Δεν απέκλεισε, ωστόσο, ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι.

«Δεν αποκλείω κιόλας να δούμε, να δουλέψουμε, δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο να είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι για κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν είναι “Σπίτι μου ΙΙΙ” ή ένα αντίστοιχο πρόγραμμα».

Για το στεγαστικό στάθηκε ιδιαίτερα στα κλειστά ακίνητα: «Αν δείτε τα δεδομένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Τουρκία: «Τρέχει μόνη της και δίνει μετάλλιο στον εαυτό της»

Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. «Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του».

Για τα επόμενα βήματα της Αθήνας απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, διαβεβαίωσε όμως ότι θα γίνουν όσα προβλέπονται: «Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. […] Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προαναγγείλω ή να προεξοφλήσω την εξωτερική πολιτική της χώρας σε μια συνέντευξη».

Σαμαράς: «Εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα»

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Αναφέρθηκε στην περίοδο της πρωθυπουργίας Σαμαρά, σημειώνοντας ότι και τότε η Αθήνα διατηρούσε ανοιχτούς διαύλους με την Άγκυρα, και υποστήριξε ότι ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση.

«Το να είσαι, όταν έχεις την εξουσία, στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος, άλλο υποχώρηση, και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ας μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ας μην μεμψιμοιρούμε και ας έχουμε εμπιστοσύνη σε μία χώρα, η οποία, το ξαναλέω, μέσα σε λίγα χρόνια, τα πιο δύσκολα χρόνια, έχει αλλάξει επίπεδο».

Τσίπρας: «Κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμελητέος»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αμελητέος. «Κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμελητέος. Ειδικά ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, επειδή τον ψήφισαν οι πολίτες».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να πάει στις επόμενες εκλογές έχοντας ως μοναδικό μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο “γήπεδο”. […] Το αφήγημά μας είναι να μην γυρίσουμε πίσω γενικά».

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