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Στην «τέχνη» της επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων που στήριξαν το 2023 τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και έκαναν διαφορετική επιλογή ένα χρόνο μετά- στις ευρωεκλογές του 2024- επενδύει το Μέγαρο Μαξίμου, γνωρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των πολιτών επικροτεί, ιδίως σε μια συγκυρία ραγδαίων εξελίξεων στη διεθνή κοινότητα, την προσήλωση στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι ένας αιφνιδιασμός με την προσφυγή σε πρόωρες κάλπες απουσιάζει από την ατζέντα του κι ότι ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται απαιτεί σοβαρότητα και ένα σταθερό τιμόνι για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας δεν πρόκειται να θέσει σε «αμφισβήτηση» το δημοσιονομικό πλαίσιο με «ακοστολόγητες» παροχές.

Όπως στη ΔΕΘ έτσι και τώρα συνεχίζει τις προσεκτικές κινήσεις, εξαγγέλλοντας εφικτές λύσεις διατηρώντας το βλέμμα στο «μεγάλο κάδρο». Με την επιστολή του στην πρόεδρο της Κομισιόν έθεσε το πλαίσιο των βημάτων που πρέπει να γίνουν στη χώρα και σε πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτή η εξέλιξη δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν ενός δισ. ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί μας στόχοι.

Με τους συγκεκριμένους πόρους θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες για 100.000 δικαιούχους, αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων. Ωστόσο είναι στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής που θα αρχίσει την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι οι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός», θα συζητήσουν αναλυτικά για τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και την «ασπίδα» των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει γίνει μια σειρά διαδοχικών συσκέψεων για το πως η κυβέρνηση θα αναπτύξει πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς, έχοντας θέσει στόχους ανά μήνα μέχρι τις εκλογές. «Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα αυή τη στιγή να εκπέμπει μήνυμα αδυναμίας και η κυβέρνηση να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή τη συμφέρει πολιτικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στον ΣΚΑΙ αποκλείοντας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, κάτι που βέβαια είχε κάνει πολύ πριν μπει το καλοκαίρι και παρά τις αντίθετες εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών.

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι ακριβώς επειδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση- κυβερνητικά στελέχη συμπληρώνουν δε, αυτήν τη σταθερή «γραμμή», προβλέποντας ότι η σχετική απόφαση μπορεί εν τέλει να δώσει ώθηση στη Νέα Δημοκρατία για να προσεγγίσει τον στόχο της αυτοδυναμίας. Όμως ο στόχος δεν είναι εύκολος και απαιτεί διαρκή εγρήγορση και γρηγορότερη συσπείρωση γύρω από το εγχείρημα διεκδίκησης από τη ΝΔ μιας νέας τετραετίας με φόντο το «δύστροπο» διεθνές φόντο λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα έγινε σαφές – όπως δηλώνει στη σημερινή ανάρτησή του ο πρωθυπουργός- ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του Κόλπου. Φάνηκε επίσης με την επίσκεψη Ρούμπιο η σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Αναδείχθηκε ακόμη το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας, όπως απέδειξε ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ: από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και τη ναυτιλία μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία.

Στο εσωτερικό η μάχη για την στήριξη των πολιτών και τη διατήρηση της δυναμικής στο πεδίο της ανάπτυξης είναι «διαρκής». Με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2% το 2026 και 2,3% το 2027.

«Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας», εξηγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογραμμίζει ότι: « Έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς γι’ αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε τον δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσα πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν». Η τελευταία φράση κάνει τη «γέφυρα» μεταξύ της «σταθερότητας» που επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της εκλογικής στόχευσης της Νέας Δημοκρατίας.

Το «κλειδί» της επίτευξης των εκλογικών στόχων είναι αναμφίβολα η επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που «έφυγαν» από τη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 και παραμένουν σε ένα μεγάλο ποσοστό στη ζώνη των αναποφάσιστων. Η «κρησάρα» των ειδικών δείχνει ότι είναι η προσέλκυση του Κέντρου που «ξεκλειδώνει» δυνητικά τις «γαλάζιες» στοχεύσεις εν όψει της κάλπης.

Όμως οι ίδιοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δεύτερη μεγάλη νίκη της ΝΔ τον Μάιο του 2023 βασίστηκε στην συσπείρωση γύρω της διαφορετικών εκλογικών κοινών- και δεξιών και κεντρώων και κεντροαριστερών. Η διαπίστωση επιφορτίζει αναπόδραστα το Μέγαρο Μαξίμου με το να απευθυνθεί εκ νέου με σύνεση αλλά και με αυτοπεποίθηση για το ό,τι έχει γίνει, διατηρώντας τις ισορροπίες, σε κάθε εκλογικό κοινό μέσα στους επόμενους μήνες με στοχευμένες κάθε φορά πρωτοβουλίες.

Πρέπει δηλαδή- όπως υποστηρίζει έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος– ν’ ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας και να «ανανεώσουμε» τη σχέση μας εγκαίρως με τα εκλογικά κοινά, τους μετριοπαθείς και άλλους ψηφοφόρους με την αδιατάρακτη πεποίθηση ότι μόνο σε ένα πλαίσιο σταθερότητας μπορούν να δουν βελτίωση των συνθηκών και προοπτική.

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