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Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του μέσω Facebook.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η επίσκεψη ανέδειξε «τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν», καθώς και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως αυτό αποτυπώθηκε και στον 6ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Όπως αναφέρει, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται πλέον από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία.

«Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του Κόλπου», γράφει ο πρωθυπουργός.

Ενέργεια και άμυνα στο επίκεντρο των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχωρίζει δύο πεδία στα οποία, όπως σημειώνει, η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά περισσότερο «πρακτικό και απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα.

Στο ενεργειακό πεδίο αναφέρεται στον Κάθετο Διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά και δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης του αμερικανικού LNG.

Στην άμυνα, παραπέμπει στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper, στην ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία, στα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα.

Παράλληλα, συνεχάρη τον υπουργό Εξωτερικών και την ομάδα του υπουργείου για την οργάνωση της επίσκεψης Ρούμπιο και του Στρατηγικού Διαλόγου.

Αλλάζει η μορφή της κυριακάτικης ανασκόπησης

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε παράλληλα την αλλαγή στη μορφή της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022. Όπως αναφέρει, πολίτες που συναντά τού επισημαίνουν ότι η έκτασή της πολλές φορές κουράζει και γι’ αυτό αποφάσισε να δοκιμάσει μια «πιο σύντομη, πιο καθαρή» εκδοχή, ζητώντας και τη γνώμη των αναγνωστών.

Επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, μέσω των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά 95 εκατ. ευρώ τα βάρη για την ελληνική παραγωγή και αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα.

Αναφέρεται επίσης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση, ειδικά για την Ελλάδα, της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Κατά τον πρωθυπουργό, δημιουργείται έτσι πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος σχεδόν 1 δισ. ευρώ έως το 2028, για παρεμβάσεις όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσίφωνες, αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων.

Κρήτη, e112 και αλιευτικό πετρέλαιο

Εκτενή αναφορά κάνει και στις ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο στην Κρήτη. Όπως αναφέρει, έχουν αρχίσει οι αυτοψίες, ενώ η κρατική ενίσχυση προβλέπεται να φτάσει στο 100% για τις πληγείσες κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι μέσω κρατικής αρωγής κατανέμονται 97,8 εκατ. ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και κρίσιμων υποδομών.

Με αφορμή τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο νέο e112, το οποίο θα επιτρέπει επικοινωνία με τις Αρχές με μήνυμα ή βίντεο, θα διαθέτει αθόρυβο κουμπί ειδοποίησης και θα παρέχει αυτόνομη πρόσβαση σε άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας.

Παράλληλα, ανακοινώνει τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου, προσθέτοντας ότι εξετάζονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης του κλάδου.

Παιδεία, Υγεία και περιφέρεια

Στην Παιδεία, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, του 16ου αντίστοιχου προγράμματος σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Για το πρόγραμμα υποβλήθηκαν, όπως σημειώνει, 168 αιτήσεις από 23 χώρες.

Στην Υγεία, επισημαίνει την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, ενώ απαριθμεί σειρά παρεμβάσεων στην περιφέρεια: 2 εκατ. ευρώ για στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Αμάρι και Δυτική Σάμο, 5,13 εκατ. ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους και 6 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας.

Σκουριές, Ελληνική Αστυνομία και «Καραϊσκάκης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη στην επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές, ύψους 2 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας ότι 5.000 άνθρωποι εργάστηκαν στην κατασκευή και ότι προβλέπονται 3.000 μόνιμες θέσεις κατά τη λειτουργία του μεταλλείου.

Για την ασφάλεια, χαρακτηρίζει σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας την εξάρθρωση οργάνωσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή, με ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο. Αναφέρεται επίσης στις μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media.

Τέλος, σημειώνει ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μέσω ιδιωτικής επένδυσης 250 εκατ. ευρώ, με στόχο γήπεδο 53.000 θέσεων και έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027.

«Ανάπτυξη 2,3% το 2027»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2027, σύμφωνα με το οποίο η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2026 και 2,3% το 2027.

«Έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς γι’ αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε τον δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσα πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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