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Μία εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημμα πάνω στο τραπέζι: από τη μία, όπως είπε, η ΝΔ της «σταθερότητας και της προκοπής» και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστή να «φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης», χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Και μαζί με το πολιτικό μήνυμα έδειξε και προς τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως προανήγγειλε, θα παρουσιάσει σε μία εβδομάδα όχι μόνο το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό έως το 2030.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή», είπε ο πρωθυπουργός, στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση: «Απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μία αποστολή, να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης».

Όπως πρόσθεσε, αυτό γίνεται «χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο».

Ο ίδιος επέμεινε στο χαρτί της κυβερνητικής αξιοπιστίας, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση» και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί «να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον».

Η ΔΕΘ, ο απολογισμός και το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τη φετινή ΔΕΘ ως κάτι περισσότερο από το καθιερωμένο οικονομικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου.

«Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», είπε.

Παράλληλα, έβαλε τη γραμμή πάνω στην οποία θα κινηθεί και το οικονομικό σκέλος των εξαγγελιών του: «Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα».

Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας».

Το στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η απολιγνιτοποίηση άλλαξε δραστικά την περιοχή, υποστηρίζοντας όμως ότι από το 2019 εξασφαλίστηκαν οι πόροι για να γίνει η μετάβαση οργανωμένα και με έναν συγκεκριμένο στόχο: να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από εκείνες που χάθηκαν.

«Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η καχυποψία των προηγούμενων ετών έχει αρχίσει να δίνει τη θέση της σε «συγκρατημένη αισιοδοξία».

«Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», ανέφερε.

Και έστειλε ξεχωριστό μήνυμα για τον ρόλο της ΔΕΗ: «Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε, μάλιστα, ότι σε έναν χρόνο η εικόνα στην περιοχή θα είναι αισθητά καλύτερη, επιμένοντας ότι το τελικό αποτύπωμα της μετάβασης θα είναι περισσότερες και όχι λιγότερες δουλειές.

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