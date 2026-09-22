Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο διακύβευμα των εκλογών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere» το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030 διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους» είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί στη Silicon Valley για συναντήσεις με στελέχη εταιρειών όπως οι Tesla, Nvidia και Sequoia.

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε «θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» καθώς, όπως σημείωσε, «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία».

«Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη διαδρομή, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει. Όμως, τελικά, κάθε εκλογή είναι —και πρέπει να είναι— μια συζήτηση για το μέλλον. Και πιστεύω ότι έχουμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε «κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία. Πρέπει να πείσεις τους πολίτες ότι εξακολουθείς να διαθέτεις την ενέργεια, τη διάθεση, τις ιδέες και την εμπειρία —και η εμπειρία έχει σημασία— για να συνεχίσεις να πηγαίνεις τη χώρα μπροστά. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Η Ελλάδα είναι γνωστή ως καινοτόμος χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες επενδύσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο «πόσο πολύ έχει αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» εκφράζοντας την ικανοποίησή του «για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν στα χρόνια της κρίσης. Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα μειώνουμε το δημόσιο χρέος μας με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr